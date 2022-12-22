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這10人曾獲得川普特赦 如今再度官司纏身

記者顏伶如／即時報導
美國廣播公司報導，曾在前總統川普(圖)執政期間獲得特赦或減刑的某些人物，後來再度捲入司法風波。(美聯社)
美國廣播公司報導，曾在前總統川普(圖)執政期間獲得特赦或減刑的某些人物，後來再度捲入司法風波。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)報導，曾在前總統川普執政期間獲得特赦或減刑的某些人物，後來再度捲入司法風波。統計顯示，川普任內共計為238人赦罪或減刑，但現在至少10人又遭到檢方調查，或者已被定罪、面臨刑事犯罪起訴。

「紐約觀察家報」(New York Observer)前任總編輯庫爾森(Kenneth Kurson)2020年由於騷擾前妻，遭聯邦檢察官以網路盯梢罪(cyberstalking)、騷擾罪起訴，2021年獲得川普赦免。54歲的庫爾森獲得赦罪後，再度因為離婚爭議面臨竊聽罪、電腦侵入罪( computer trespass)起訴而在今年2月認罪，被法院處以100小時勞動服務。

饒舌歌手布萊克(Kodak Black)2019年因非法持槍被捕，被判坐牢四年，但2021年獲得川普赦罪。今年7月，25歲的布萊克被佛羅里達州高速公路巡警(Florida Highway Patrol)查獲持有大量氧可酮(oxycodone)，遭到販毒重罪起訴後被判處居家監禁。

共和黨政治顧問班頓(Jesse Benton)涉嫌協助俄羅斯籍人士提供資金贊助前總統川普2016年選舉，遭到聯邦檢察官以觸犯聯邦選舉獻金法規罪名起訴後，今年11月被聯邦陪審團裁定6項罪名全數定罪。

45歲的班頓曾涉嫌另一起選舉獻金犯罪，2020年獲得川普赦罪。

美國廣播公司報導，法律專家分析，多名被告獲得總統赦罪之後再度捲入犯罪，如此狀況前所未見，但以川普使用總統特赦權充滿特異獨行的個人風格來看，並不令人感到意外。

曾任聯邦特赦檢察官(U.S. Pardon Attorney)的辯護律師瑪格麗特‧洛夫(Margaret Love)指出，川普跳過司法部特赦案件的標準處理程序，改成白宮自行運作的非正式手續，結果出現混亂。她說，某些案例完全基於川普個人觀點而決定，其他案件則是川普聽取親信或以各種方式得以接近川普的人士建議而裁定。

洛夫表示：「最後發展其實早在預料之中，透過如此過程獲得赦罪的對象，遲早再度惹出麻煩。」

前任底特律市長季派屈克(Kwame Kilpatrick)2013年涉嫌賄賂、詐欺而被法院定罪，判處28年有期徒刑。川普卸任倒數12小時之際為季派屈克赦免20年刑期。然而，52歲的季派屈克始終沒有繳回將近480萬元的不法所得，如今仍面臨聯邦檢察官調查。

川普 檢察官 白宮

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