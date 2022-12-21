華郵：FBI憂「誤傷」自己人 挑川普不在海湖莊園時搜查

請寫圖說 聯邦調查局(FBI)今年8月在搜查前總統川普居住的佛州海湖莊園時，曾擔心FBI探員與保護川普的特勤局幹員會發生衝突的問題。(歐新社)

聯邦調查局(FBI )官員7月底搜查前總統川普 位於佛羅里達州私宅海湖莊園(Mar-a-Lago)尋找調查證據時，內部曾爭持不下，其中兩大考量是，任何搜索票都必須由司法部 長親自核發；FBI也不希望搜查行動進行之際，川普人在海湖莊園內。

華盛頓郵報21日引述消息人士說法報導，FBI也擔心可能發生「誤傷己方」的對峙，即FBI探員與保護前總統的特勤局(Secret Service)幹員可能發生衝突。

FBI前督導柯提斯(Jeffrey Cortese)表示，「授權那樣的行動會引發轟動，在前總統不在家的時候進行可能是出於好意，降低更多聳人聽聞的可能性，他們想要俐落的進出。」

司法部高層審慎處理且同意FBI的作法，儘管FBI探員與檢察官有時關係緊張。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)上任首日就承襲了阻止川普和平轉移權力給拜登的國會暴亂調查，檢察官追根究柢希望找到刑事起訴川普等煽動暴亂的蛛絲馬跡。

海湖莊園的情況與眾不同，因為潛在的調查目標就是川普，他卸任時疑似帶走高度機密文件存放於海湖莊園，顯然違反國家機密處理準則。

隨著眾院國會暴亂特別調查委員會逐漸成為媒體頭條，黃金時段聽證會如火如荼進行，司法部對海湖莊園案件的決定將執法人員推上與川普直接衝突的前線。

FBI執法人員深諳任何閃失都會對司法部、FBI和國家造成長期不良影響，熟知內部操作的消息人士表示，當局最後別無選擇，只好進行搜查並盡可能把風險和失誤降到最低。

這場搜查行動從FBI年初得知部分核子機密文件藏在海湖莊園，到11月任命特別主事官，對川普否認2020年大選結果和卸任後私藏機密文件進行調查，一在凸顯調查前總統刑事責任的挑戰。

春夏之際，司法部總結川普不願交出所有文件，檢察官開始增加可能對川普起訴的事項，如藐視傳票、妨礙司法，或寧願破壞政府文件也不願交回等。

這表示對前總統的搜索令不得不發，這項史無前例的行動肯定會惹怒川普、他的支持者和大多數國會盟友，且可能有損司法部聲望，後者也是加蘭德所害怕的。

經過數周討論，資深FBI官員表示，若由司法部長親自授權，FBI將進行搜查，且司法部要和FBI一起行動，資深司法部官員應允。

FBI與司法部決定搜索後，選擇川普不在海湖莊園的日子顯得相對容易，因為當時正值夏季，他很少待在海湖莊園。