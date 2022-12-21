馬斯克：推特如快速墜落的飛機 不大砍支出撐不過明年

馬斯克把推特比作快速下墜的飛機，指推特正處於危險關頭，不大幅縮減支出，恐怕撐不過明年。(路透)

社群媒體推特 (Twitter)新東家馬斯克 (Elon Musk)把推特比作快速下墜的飛機，指推特正處於危險關頭，不大幅縮減支出，恐怕撐不過明年。

他花440億元買下推特，背負不少債務，不少支出都用於償付利息；他和推友對話時，說這家公司目前的情況，好像是「引擎已經著火，快速往地面墜落，操控無效」的飛機。

他將繼續主導推特業務，直至找到人「願意接替」他的執行長職務，

稍早，他回應網路民調要他辭去推特執行長一職，說「一找到足夠蠢的人願意接手，我馬上辭職！」不過，即使不幹執行長，他仍會繼續主導「軟體和伺服器」兩大業務。

他10月接掌推特以來，公司不斷發生朝令夕改、指令紊亂情事。他20日晚說，過去五周，他忙著減低推特的營運成本，希望建立強大的「使用者付費」營運模式，否則明年虧損將達30億元。

他說，4月他答應買下推特後，公司債務125億元，加上聯準會不斷升高利息，這是推特營收難以平衡的部分原因。

他主導的推特經營模式改變，一再得罪人，也引發部分特斯拉電動車 投資者不滿，怕他花太多精力於「改造」推特，耽誤電動車的業務。

他對推友解釋說，他擔任推特執行長以來的作為，「或許看來有點欺騙造假、古怪，那是因為我們手頭確實要做緊急應變演習，理由在此，不是我天生就善變，至少理想上，希望我不是善變的人」。

他認為沒人敢接掌推特，因為明知一個公司已走向「破產的快速道路」還敢來接，一定是「很喜歡痛苦」的人。「真能讓推特活下去的人，沒有人願意接下執行長的職務。不會有繼任人。」

如此看來，無論到時會不會出現新執行長，當老闆的馬斯克仍會在推特保有無人可及的影響力。