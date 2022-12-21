TikTok主管接受CNN專訪 避答中國侵犯維吾爾人權

TikTok美洲公共政策負責人貝克曼(右)接受CNN專訪。(擷自YouTube CNN影片)

北京字節跳動旗下熱門影片分享應用程式（App）TikTok 的美洲公共政策負責人貝克曼20日受訪時，多次拒絕承認中國不當對待維吾爾 人和其他穆斯林少數民族的情況屬實。

貝克曼（Michael Beckerman）20日接受有線電視新聞網（CNN）主持人塔柏爾（Jake Tapper）訪問，塔柏爾問道：「你認為中國政府把維吾爾族和其他人關進集中營嗎？」貝克曼回答：「我沒特別關注那件事。」

影片來源：YouTube CNN

美國國務院已認定中國在新疆 的作為構成種族滅絕；聯合國（UN）一份報告也稱，中國的作為可能構成「違反人道罪」。

隨著TikTok受歡迎程度在過去幾年飛速增長，美國國會議員和安全專家已在嚴格審視這個中企旗下的社群平台。

批評者主張，中國的國安法可能迫使TikTok或字節跳動交出美國用戶個資。而安全專家說，這些個資可能讓中國有找到獲取情報的機會，或試圖透過不實資訊來影響美國人。

TikTok也被控審查挑動中國政府敏感神經的內容，包括取締某些在貼文中談新疆大型拘留營的帳號。

美國國務院估計，有多達200萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族被關進這類營區。聯合國人權事務高級專員8月也透過報告表示，中國對維吾爾人做出「嚴重違反人權」情事，可能達到「違反人道罪」的程度。

貝克曼第二次被問到是否認為中國在新疆侵犯人權時，仍未正面回答，他說：「我並非中國事務專家，所以我沒特別關注那個領域。」

貝克曼否認審查新疆集中營相關貼文，他說，內容審核是在美國而非中國做決策，而且用戶可在TikTok的App搜尋，找到「大量關於那件事的內容」。

貝克曼稱：「我們並未替任何政府審查內容。」

塔柏爾三度施壓貝克曼，逼問他是否擔心討論中國不當對待維吾爾人會被開除，但他再度拒絕承認，只說中國是全球眾多行為惡劣的國家之一。

貝克曼說：「我想中國和全世界都發生許多侵犯人權的事。我認為這些事非常重要，我來這裡不是要當全球侵犯人權情事的專家。」

TikTok表示，暗示貝克曼拒認中國不當對待維吾爾人的說法很「可惡」。

TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）說：「麥可（貝克曼）絕對有承認中國發生侵犯人權情事屬實。但他明確說明，確認此事並非他作為TikTok公共政策負責人的專業領域。」