美想提供疫苗助遏制新冠疫情 中國恐不領情

中國醫療系統能否承受放開後的大感染潮將是中國官方走出疫情陰霾的一大挑戰。圖為武漢市一家發熱門診。（美聯社）

美國今天提議提供疫苗 給中國以抑制COVID-19病例攀高，稱遏制疫情 是為了全球利益著想。

中央社引述法新社報導，中國大力推行COVID外交，包括送交國產疫苗至全球各地後，面對常視為對手美國的提議，中國不太可能會接受。

美國國務院 發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「所有國家讓人民打疫苗並易於篩檢和獲得治療，是很重要的事。」

普萊斯表示：「美國是全球COVID-19疫苗的最大捐助國。我們準備持續支援中國在內的全球各地人民，之外也包括其他COVID相關的衛生援助。」「這極為關乎全球其他國家的利益。我們的COVID-19疫苗安全有效，且我們已提供全球疫苗，無論是否存在政治分歧。」

普萊斯表示，全球第2大經濟體中國的病例數量激增，已造成人力和經濟成本代價。他表示：「中國能讓疫情獲得控制不僅對中國重要，對國際社會的持續經濟復甦也很重要。」

中國發生罕見的公眾抗議後，中共領導高層突然改變抗疫路線，但中國還有很多人民迄今未施打疫苗，尤其是年長者。中國火葬場工作人員說，他們現在難以應付死者激增的情形。

世界衛生組織（WHO）6月指出，中國國藥集團的疫苗施打兩劑後，針對預防有症狀感染和住院治療的有效率為79%；相較之下，美製莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為95%左右。