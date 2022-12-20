我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

梅西超越「那顆蛋」 笑擁金盃IG貼文按讚數登歷史第一

美想提供疫苗助遏制新冠疫情 中國恐不領情

中央社／華盛頓20日即時報導
中國醫療系統能否承受放開後的大感染潮將是中國官方走出疫情陰霾的一大挑戰。圖為武漢市一家發熱門診。（美聯社）
中國醫療系統能否承受放開後的大感染潮將是中國官方走出疫情陰霾的一大挑戰。圖為武漢市一家發熱門診。（美聯社）

美國今天提議提供疫苗給中國以抑制COVID-19病例攀高，稱遏制疫情是為了全球利益著想。

中央社引述法新社報導，中國大力推行COVID外交，包括送交國產疫苗至全球各地後，面對常視為對手美國的提議，中國不太可能會接受。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「所有國家讓人民打疫苗並易於篩檢和獲得治療，是很重要的事。」

普萊斯表示：「美國是全球COVID-19疫苗的最大捐助國。我們準備持續支援中國在內的全球各地人民，之外也包括其他COVID相關的衛生援助。」「這極為關乎全球其他國家的利益。我們的COVID-19疫苗安全有效，且我們已提供全球疫苗，無論是否存在政治分歧。」

普萊斯表示，全球第2大經濟體中國的病例數量激增，已造成人力和經濟成本代價。他表示：「中國能讓疫情獲得控制不僅對中國重要，對國際社會的持續經濟復甦也很重要。」

中國發生罕見的公眾抗議後，中共領導高層突然改變抗疫路線，但中國還有很多人民迄今未施打疫苗，尤其是年長者。中國火葬場工作人員說，他們現在難以應付死者激增的情形。

世界衛生組織（WHO）6月指出，中國國藥集團的疫苗施打兩劑後，針對預防有症狀感染和住院治療的有效率為79%；相較之下，美製莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為95%左右。

疫苗 疫情 國務院

上一則

節日團聚不是人人愛 95%只願跟家人共處4小時

下一則

「虎王」效應 拜登簽署新法 禁私人養老虎等大型貓科

延伸閱讀

神學士無限期禁止上大學 阿富汗女生崩潰：夢想破滅

神學士無限期禁止上大學 阿富汗女生崩潰：夢想破滅
郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應

郭台銘爆料郭母想打BNT次世代還打不到 指揮中心回應
生產後器官衰竭 媽媽感染遭截肢

生產後器官衰竭 媽媽感染遭截肢
23歲男學生朝英王查理三世丟雞蛋 恐關半年

23歲男學生朝英王查理三世丟雞蛋 恐關半年

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
迪布維格本月10日獲頒諾貝爾經濟學獎。（歐新社）

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

2022-12-16 15:42

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布