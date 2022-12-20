美想提供疫苗助遏制新冠疫情 中國恐不領情
美國今天提議提供疫苗給中國以抑制COVID-19病例攀高，稱遏制疫情是為了全球利益著想。
中央社引述法新社報導，中國大力推行COVID外交，包括送交國產疫苗至全球各地後，面對常視為對手美國的提議，中國不太可能會接受。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「所有國家讓人民打疫苗並易於篩檢和獲得治療，是很重要的事。」
普萊斯表示：「美國是全球COVID-19疫苗的最大捐助國。我們準備持續支援中國在內的全球各地人民，之外也包括其他COVID相關的衛生援助。」「這極為關乎全球其他國家的利益。我們的COVID-19疫苗安全有效，且我們已提供全球疫苗，無論是否存在政治分歧。」
普萊斯表示，全球第2大經濟體中國的病例數量激增，已造成人力和經濟成本代價。他表示：「中國能讓疫情獲得控制不僅對中國重要，對國際社會的持續經濟復甦也很重要。」
中國發生罕見的公眾抗議後，中共領導高層突然改變抗疫路線，但中國還有很多人民迄今未施打疫苗，尤其是年長者。中國火葬場工作人員說，他們現在難以應付死者激增的情形。
世界衛生組織（WHO）6月指出，中國國藥集團的疫苗施打兩劑後，針對預防有症狀感染和住院治療的有效率為79%；相較之下，美製莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為95%左右。
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