我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遵照網友意見 馬斯克推文宣布：將辭推特執行長

富豪伊許比亞砸40億買太陽隊 刷新NBA紀錄

節日團聚不是人人愛 95%只願跟家人共處4小時

編譯俞仲慈／綜合20日電
民調顯示，一般民眾節日團聚，時間會控制在四個小時以下。圖為洛杉磯一家人去市區看聖誕樹燈飾。(Getty Images)
民調顯示，一般民眾節日團聚，時間會控制在四個小時以下。圖為洛杉磯一家人去市區看聖誕樹燈飾。(Getty Images)

聖誕和新年假期逼近，許多民眾紛紛返鄉過節，只是並非人人都期盼和家人團圓相聚，感覺「近鄉情怯」的大有人在。

針對2000位返鄉團圓的民眾所進行的一項調查發現，有95%的人認為與家人共度假期很重要，但是受訪者願意與家人共處的時間平均只有3小時又54分鐘。

由旅宿業者Motel 6委託民調公司One Poll進行的這項調查，目的是想了解與家人共度假期，和需要個人空間之間的微妙平衡。

調查顯示，有高達75%的受訪者表示需要留一點時間給自己，所以每當想要逃離家人的時候，各出奇招，有四分之一的人會躲在親戚家裡獨處片刻，還有37%的人會找藉口離家出門。

調查也發現，有五分之二的受訪者坦承與家人共處一室，可能是一種壓力來源。

在年假期間，受訪者平均與家人團聚的時間約為3天半，導致他們無法逗留更長時間的原因之一，可能和床鋪安排有關。

為了招待返鄉的親人，有將近40%的受訪者表示安排臥室、床鋪，是迎接客人之前，壓力最大的一部分， 原因可能是因為缺乏足夠空間來容納每個人。

根據受訪者的經驗，假期裡平均有兩位訪客最終還是會睡在床鋪以外的其他位置。

該調查也顯示，與家人團聚時，最擔心的問題包括：缺乏隱私(22%)、家人令人緊張(20%)以及家庭成員之間的紛爭(20%)，還有家人很有壓迫感(19%)以及房子裡太吵或太混亂(18%)。

民調顯示，一般民眾節日團聚，時間會控制在四個小時以下。圖為眾院議長裴洛西準備點亮...
民調顯示，一般民眾節日團聚，時間會控制在四個小時以下。圖為眾院議長裴洛西準備點亮國會聖誕樹。(Getty Images)

民調 隱私

上一則

聖誕假期吹亞裔返鄉潮 洛時：中國移民只能羨慕

延伸閱讀

聖誕前人倫悲劇…父殺母後自盡 留下年僅兩歲3胞胎

聖誕前人倫悲劇…父殺母後自盡 留下年僅兩歲3胞胎
布置聖誕門廊 瑪莎史都華教你這麼做

布置聖誕門廊 瑪莎史都華教你這麼做
聖誕新年假期 挑一家最有氣氛的酒店和度假村

聖誕新年假期 挑一家最有氣氛的酒店和度假村
迎聖誕 中華總會館派送500份敬老餐

迎聖誕 中華總會館派送500份敬老餐

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
迪布維格本月10日獲頒諾貝爾經濟學獎。（歐新社）

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

2022-12-16 15:42

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光