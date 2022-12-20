節日團聚不是人人愛 95%只願跟家人共處4小時

民調顯示，一般民眾節日團聚，時間會控制在四個小時以下。圖為洛杉磯一家人去市區看聖誕樹燈飾。(Getty Images)

聖誕和新年假期逼近，許多民眾紛紛返鄉過節，只是並非人人都期盼和家人團圓相聚，感覺「近鄉情怯」的大有人在。

針對2000位返鄉團圓的民眾所進行的一項調查發現，有95%的人認為與家人共度假期很重要，但是受訪者願意與家人共處的時間平均只有3小時又54分鐘。

由旅宿業者Motel 6委託民調 公司One Poll進行的這項調查，目的是想了解與家人共度假期，和需要個人空間之間的微妙平衡。

調查顯示，有高達75%的受訪者表示需要留一點時間給自己，所以每當想要逃離家人的時候，各出奇招，有四分之一的人會躲在親戚家裡獨處片刻，還有37%的人會找藉口離家出門。

調查也發現，有五分之二的受訪者坦承與家人共處一室，可能是一種壓力來源。

在年假期間，受訪者平均與家人團聚的時間約為3天半，導致他們無法逗留更長時間的原因之一，可能和床鋪安排有關。

為了招待返鄉的親人，有將近40%的受訪者表示安排臥室、床鋪，是迎接客人之前，壓力最大的一部分， 原因可能是因為缺乏足夠空間來容納每個人。

根據受訪者的經驗，假期裡平均有兩位訪客最終還是會睡在床鋪以外的其他位置。