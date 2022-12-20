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3重病毒威脅全美 費城寒假後恢復強制戴口罩

編譯徐薏茹／即時報導
寒假結束學生返校時，費城學區將恢復強制口罩令十天。(Getty Images)
寒假結束學生返校時，費城學區將恢復強制口罩令十天。(Getty Images)

當局日前宣布，待寒假結束學生返校時，費城學區將恢復強制口罩令，口罩令從1月3日開始至1月13日結束，總共10天。

目前費城學區規定學生及教職人員可自行決定是否戴口罩。

學區發言人克莉斯蒂娜·克拉克(Christina Clark)在聲明中表示：「這是降低新冠肺炎及其他呼吸系統疾病在校園傳播的積極措施，減少寒假後缺勤，以實體教學為優先。」

今年8月，費城學區學監華林頓(Tony Watlington Sr.)以及身兼兒科醫師、流行病學家的地區醫療長麥克道(Kendra McDow)發布一項指令，表示只要新冠病例沒有激增，該學區在2022-23學年將保留非強制口罩令。但他們也提到，若有需要，強制口罩令可能恢復一小段時間。2022-23學年的前十天曾經實施短暫的口罩令。

此外，官員也宣布，以下五個費城檢測站提供免費的新冠病毒篩劑：南費城高中(South Philadelphia)、費爾斯高中(Fels)、歐維布魯克(Overbrook)高中、馬丁路德金恩高中(Martin Luther King)、愛迪生高中(Edison)。

克拉克補充說：「費城學區鼓勵家庭及職員採取額外的預防措施，幫助減緩新冠病毒傳播。學區將持續與費城公衛局(The Philadelphia Department of Public Health，PDPH)合作，密切監測新冠病例並實施任何需要的行動，以保護學區每個人的健康及福祉。」

隨著冬季來臨，新冠、流感及呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)的三重威脅蔓延全國。

學區 費城 口罩

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