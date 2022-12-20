聖誕前人倫悲劇…父殺母後自盡 留下年僅兩歲3胞胎

(取自推特)

賓州費城 18日發生一起人倫悲劇，三胞胎的父親槍殺孩子的母親後自殺，留下頓失怙恃的三名兩歲幼童。

福斯費城29台(FOX 29 Philadelphia)與行動新聞(Action News)報導，39歲的麥莎‧拉金(Maisah Larkin)頭部中彈，陳屍費城海恩斯街1900街區(1900 block of Haines Street)一處公寓的一樓客廳，她的屍體18日晚間8時8分被人發現。

WATCH: BREAKING UPDATE: Law Enforcement sources tell me Stanley Baptiste,37, dropped his two year old triplets at the Lansdale house with a friend. Police just left with family and children seen here. ⁦@FOX29philly⁩ pic.twitter.com/JwgpFZzRdb — Steve Keeley (@KeeleyFox29) 2022年12月19日

蒙哥馬利郡(Montgomery County)警方表示，拉金當晚8時36分在命案現場被宣告死亡。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導，幾個小時之後，當局發布警訊，請公眾協尋死者的三胞胎，這三名幼童從拉金位於西橡樹巷(West Oak Lane)的命案公寓，被37歲的巴帝斯特(Stanley Baptiste)帶走。

巴帝斯特(Stanley Baptiste)是三胞胎的生父，警方便前往他在賓州蘭斯岱爾鎮(Lansdale)的住處找人。

巴帝斯特當時駕駛一輛福特的林肯導航多功能車，在路上被警方攔查；他遵守警方的指示，緩慢靠邊停車，卻突然舉槍自盡。

警方表示，巴帝斯特持槍自殺時，三胞胎並沒有在車內，這三個兩歲的孩子稍晚在巴帝斯特位於蘭斯岱爾鎮的住處被找到，毫髮無傷。

消息人士透露，三胞胎的父母關係不睦，家暴 事件頻傳。

警方尚未公布這起凶殺案的細節，僅表示往「家庭事務」方向偵辦，相關情況與諸多疑點正在釐清與調查中。