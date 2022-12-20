我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕新年假期 挑一家最有氣氛的酒店和度假村

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

反猶太主義升溫 拜登：不會保持沉默

中央社華盛頓19日綜合外電報導
拜登總統19日在白宮舉辦慶祝猶太人光明節（Hanukkah）的宴會時承諾，面對美國日益增長的反猶太主義，他不會保持沉默。美聯社
拜登總統19日在白宮舉辦慶祝猶太人光明節（Hanukkah）的宴會時承諾，面對美國日益增長的反猶太主義，他不會保持沉默。美聯社

拜登總統19日在白宮舉辦慶祝猶太人光明節（Hanukkah）的宴會時承諾，面對美國日益增長的反猶太主義，他不會保持沉默。

法新社報導，拜登站在傳統猶太燈臺旁邊說：「我理解你們的恐懼、你們的痛苦和你們的擔心，這種卑鄙和惡毒變得太平常了。」

拜登說：「沉默就是同謀。我們絕不能保持沉默…我不會沉默。美國不會沉默。」

宴會來賓有納粹大屠殺（Holocaust）倖存者布蘭德曼（Bronia Brandman）和德州科利維爾（Colleyville）猶太教堂「貝斯以色列公理會」（Congregation Beth Israel）的拉比塞特隆-沃克（Charlie Cytron-Walker）。貝斯以色列公理會在今年1月發生過人質劫持事件。

根據反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）的統計，美國在2021年發生創新高的2717起反猶太主義行為，內容包括襲擊、言語攻擊和造成財產損失，比2020年增加34%。

美國猶太委員會（American Jewish Committee）是美國歷史最悠久的猶太文宣組織之一。

委員會在報告中說，39%的美國猶太人承認，他們「由於擔心反猶太主義，因此改變自己的行為，限制自己的活動，並隱瞞自己的猶太人身分」。在過去1年中，約有1/4的人成為反猶太主義的受害者。

專家擔心，他們正在目睹反猶太言論被淡化，這一點特別凸顯在肯伊威斯特（Kanye West）等公眾人物身上，肯伊威斯特最近接受訪問時脫口說出，「我喜歡希特勒」。

猶太 拜登 以色列

上一則

誹謗強尼戴普判賠1000萬 安珀赫德將付100萬元和解

下一則

闖勞勃狄尼洛公寓偷聖誕禮物 30歲女慣竊被捕

延伸閱讀

國會暴亂調查／川普犯哪些法？刑事轉介看犯罪行為

國會暴亂調查／川普犯哪些法？刑事轉介看犯罪行為
全美58萬遊民 拜登目標3年內要減少25%

全美58萬遊民 拜登目標3年內要減少25%
局勢趨勢都不利…川普再戰2024 國會暴亂永遠汙點

局勢趨勢都不利…川普再戰2024 國會暴亂永遠汙點
新聞眼／美軍未來美官來 學人計畫變監軍團

新聞眼／美軍未來美官來 學人計畫變監軍團

熱門新聞

2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
迪布維格本月10日獲頒諾貝爾經濟學獎。（歐新社）

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

2022-12-16 15:42

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大
中國疫情發展迅速 陽性患者來美 是否帶來新一波疫情？

中國疫情發展迅速 陽性患者來美 是否帶來新一波疫情？
洛縣「小台北」知名中餐館 突發大火

洛縣「小台北」知名中餐館 突發大火
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼