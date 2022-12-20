我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市

加州北海岸規模6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市

記者顏伶如／即時報導
推特老闆馬斯克(左)、推特創辦人多爾西。(Getty Images)
推特老闆馬斯克(左)、推特創辦人多爾西。(Getty Images)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)入主社群媒體推特(Twitter)之後，陸續發生大規模裁員、關閉帳號箝制言論等風波。「商業內幕」(Business Insider)網站報導，推特創辦人多爾西(Jack Dorsey)上個月在與一名數據科學家私訊往來中坦承，後悔當初讓推特上市，因為當馬斯克野心勃勃企圖併購推特時，推特根本無力招架。

報導指出，數據科學家艾米莉‧高爾森斯基(Emily Gorcenski)透露，今年11月4日發送私訊給多爾西，討論馬斯克成為推特新老闆之後的各種問題。多爾西回覆訊息時寫道，推特「根本就不應該上市」，上市之後淪為任何有心人士的併購目標。

多爾西回覆訊息時也表示，馬斯克今年10月間積極展開併購計畫時，推特根本無力招架。

高爾森斯基表示，發送私訊給多爾西的目的是詢問為何決定把公司交給馬斯克。她出示與多爾西的簡訊往來紀錄顯示，在訊息中對多爾西表示，推特「其實可以有更好的發展」。

高爾森斯基表示在簡訊往來中對多爾西說，推特等於迎來了一個「江湖郎中」(charlatan)，只會製造一些笑鬧手段，把推特最優良的精華摧毀殆盡。她對多爾西說，遭到馬斯克開除的推特員工，不應該受到如此待遇。

根據高爾森斯基發布於Mastodon網站的對話截圖，多爾西回覆寫道，某些問題註定會出現，不論馬斯克或其他投資基金是否入主推特，「這是遲早都會發生的」。多爾西寫道：「推特沒有防禦能力。」

對於高爾森斯基表示馬斯克對於併購推特應該處理得更加周全，因為推特擁有最優秀的人才，多爾西回答：「我同意妳的看法。」多爾西接著表示：「我們其實根本不應該上市。任何人都可以買下公司。我們無從選擇。」

推特於2013年11月上市，當時多爾西身兼推特執行長。高爾森斯基接受「商業內幕」訪問時說，大約五年前，多爾西成為她推特帳號的追蹤粉絲之一，後來她經常發送私訊給多爾西，對推特企業決策提供意見。她說：「絕大多數時間他都沒有回覆我，我不知道為什麼這次他會回應。」

推特 馬斯克 社群媒體

上一則

加州北海岸發生規模6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

延伸閱讀

馬斯克辭CEO？推特民調57%說Yes

馬斯克辭CEO？推特民調57%說Yes
馬斯克、庫許納 卡達並肩看世足冠軍賽 網路掀熱議

馬斯克、庫許納 卡達並肩看世足冠軍賽 網路掀熱議
推特新政屢掀爭議 歐洲議會邀請馬斯克作證

推特新政屢掀爭議 歐洲議會邀請馬斯克作證
「夢魘該結束了」 分析師：馬斯克可能辭推特執行長職

「夢魘該結束了」 分析師：馬斯克可能辭推特執行長職

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
加州勞倫斯利佛摩國家實驗室傳出在「核融合（Fusion）」研究領域首度獲得突破，淨能量增益（net energy gain）率約達20%，能夠產生無限量、零排碳能源的「小太陽」距離人類已愈來愈近。 （路透）

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

2022-12-12 15:55

超人氣

更多 >
一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？
2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜

2022搞笑野生動物攝影獎 失足幼獅、鬧彆扭企鵝都上榜
聖誕節最愛送的禮物…當心 這些名牌巧克力重金屬含量超標

聖誕節最愛送的禮物…當心 這些名牌巧克力重金屬含量超標
學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費

學會節約熱水8種方法 可省下不少能源費
買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅