馬斯克入主後一片混亂 多爾西後悔讓推特上市

推特老闆馬斯克(左)、推特創辦人多爾西。(Getty Images)

科技富豪馬斯克 (Elon Musk)入主社群媒體推特 (Twitter)之後，陸續發生大規模裁員、關閉帳號箝制言論等風波。「商業內幕」(Business Insider)網站報導，推特創辦人多爾西(Jack Dorsey)上個月在與一名數據科學家私訊往來中坦承，後悔當初讓推特上市，因為當馬斯克野心勃勃企圖併購推特時，推特根本無力招架。

報導指出，數據科學家艾米莉‧高爾森斯基(Emily Gorcenski)透露，今年11月4日發送私訊給多爾西，討論馬斯克成為推特新老闆之後的各種問題。多爾西回覆訊息時寫道，推特「根本就不應該上市」，上市之後淪為任何有心人士的併購目標。

多爾西回覆訊息時也表示，馬斯克今年10月間積極展開併購計畫時，推特根本無力招架。

高爾森斯基表示，發送私訊給多爾西的目的是詢問為何決定把公司交給馬斯克。她出示與多爾西的簡訊往來紀錄顯示，在訊息中對多爾西表示，推特「其實可以有更好的發展」。

高爾森斯基表示在簡訊往來中對多爾西說，推特等於迎來了一個「江湖郎中」(charlatan)，只會製造一些笑鬧手段，把推特最優良的精華摧毀殆盡。她對多爾西說，遭到馬斯克開除的推特員工，不應該受到如此待遇。

根據高爾森斯基發布於Mastodon網站的對話截圖，多爾西回覆寫道，某些問題註定會出現，不論馬斯克或其他投資基金是否入主推特，「這是遲早都會發生的」。多爾西寫道：「推特沒有防禦能力。」

對於高爾森斯基表示馬斯克對於併購推特應該處理得更加周全，因為推特擁有最優秀的人才，多爾西回答：「我同意妳的看法。」多爾西接著表示：「我們其實根本不應該上市。任何人都可以買下公司。我們無從選擇。」

推特於2013年11月上市，當時多爾西身兼推特執行長。高爾森斯基接受「商業內幕」訪問時說，大約五年前，多爾西成為她推特帳號的追蹤粉絲之一，後來她經常發送私訊給多爾西，對推特企業決策提供意見。她說：「絕大多數時間他都沒有回覆我，我不知道為什麼這次他會回應。」