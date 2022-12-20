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美國明年可成原油淨出口國 但油價須能鼓勵頁岩油增產

編譯季晶晶／即時報導
如果油價足以鼓勵頁岩油增產，美國將在2023年成為原油淨出口國。（美聯社）
如果油價足以鼓勵頁岩油增產，美國將在2023年成為原油淨出口國。（美聯社）

雖然美國在過去幾年成為全球原油出口大國，但自二次世界大戰以來，出口量一直沒超過進口量。這種情況可能在明年出現變化。

美國賣給其他國家或地區的原油現在達到每天340萬桶的創新高水準，汽油和柴油燃料等煉油製品的出口每天也有300萬桶。它同時是液化天然氣（LNG）出口大國，預計未來幾年數量還會再增加。

由於美國每日消耗原油2000萬桶，是全球最多，產量卻從未超過每天1300萬桶，所以一直到最近都還是原油進口國。

上月，政府數據顯示，美國原油淨進口降到每天110萬桶，為2001年編纂記錄以來最低，遠少於五年前的每天逾700萬桶。

原因包括俄烏戰爭爆發後，制裁措施衝擊俄國石油和天然氣出口，以及華盛頓釋出緊急戰備儲油以因應汽油價格飆升。

能源研究機構Vortexa的市場分析師Rohit Rathod表示：「俄烏戰爭刺激了市場對美國能源的新需求，假設頁岩油生產加速，到明年底的石油出口應該能超過進口。」

美國想成為原油淨出口國，不是提高產量，就是減少消費。明年石油需求預估會成長 0.7%至每天2051萬桶，這意味產量要增加。

美國的石油產量已超過全球其他國家，包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯。美國頁岩油田正在老化，今年生產成長緩慢。明年總產量可達創紀錄的每日1234萬桶──前提是油價有利可圖到足以鼓勵鑽探商增加開採。

在液化天然氣方面，歐洲需求增加和價格飆升，推動美國2022年上半年的出口超過卡達和澳洲，居全球之冠。根據Kpler分析師Matt Smith，隨著歐洲爭先恐後填補今年冬天的耗用量，美國2023年液化天然氣出口可能繼續上升。

煉油產品出口則下降，主要是工廠關閉和消費者需求下滑。EIA的數據顯示，截至今年 9月，美國每天平均出口310萬桶燃料，低於2019年同期的320萬桶。柴油例外，7月出口達三年來最高的130萬桶。歐洲即將對俄羅斯燃料實施禁運，這使得12月前15天運往歐洲的柴油增至每天33萬桶，是今年單月平均的五倍多。

石油 天然氣 油價

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