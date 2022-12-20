BBC：眾院委員會建議起訴川普 效果多屬政治性

前總統川普。（美聯社）

調查2021年國會動亂事件的聯邦眾院特別委員會今天建議司法部 就四項罪名起訴前總統川普 。英國廣播公司（BBC）分析，川普面臨的問題主要在政治，而不在法律上。

眾院1月6日襲擊事件調查特別委員會指稱，川普教唆支持者發動襲擊，並向違反多條聯邦法律的暴動群眾提供「援助和慰問」。委員會最終報告概要提到：「如果不是他，1月6日的種種事件沒有一件會發生。」

委員會成員認為，有證據可就四項罪名起訴川普，分別是妨礙公務正式程序、圖謀詐騙美國、圖謀做出不實陳述，以及煽動、協助、助長或支持暴動。

特別委員會以七名民主黨人和兩名積極反對川普的共和黨 人組成，透過表決做成這個結果。

BBC分析，這次表決替特別委員會18個月來的調查畫下戲劇性句點，但川普面臨的問題主要在政治，而不在法律上。

●一種表態，而非起訴

委員會指稱川普觸犯數項罪名，如果他真被定罪，可能面臨數十萬美元罰款、最重20年刑期，且不得參加未來的公職選舉。但委員會的表決很大程度上是象徵性質。

國會無法就上述任何一項聯邦罪名起訴川普，只有司法部握此大權，而司法部是現任總統拜登政府的一部分。

實際上，眾院委員會成員也只是透過表決向司法部提出建議，他們按照自己的觀點來闡述這件案子，包括動機和機會。或許最重要的是，他們提供了近兩年藉由訪談、傳喚、檢閱文件和訴訟所蒐集到的各種佐證。

不過，委員會完全管不著司法部處理這些證據的方式。

●川普的法律難題

1月6日事件調查特別委員會的建議在法律上或許沒什麼分量，但有很多跡象顯示司法部已如委員會所願，針對川普可能犯下的罪行進行深入調查。

聯邦檢察官召集的大陪審團已發出傳票給數十名川普執政時期的官員和競選幹部，並要求取得國會委員會審閱過的許多川普政府文件。

司法部長加蘭德（Merrick Garland）上月任命史密斯（Jack Smith）擔任特別檢察官，從各層面來處理針對川普的調查。加蘭德提到川普已宣布參加2024年總統大選，以及川普再度與拜登競逐大位的可能性，因此應把相關調查與司法部的日常運作區隔開來。

史密斯的辦公室迄今已向7州官員發出傳票，這些官員都曾在川普陣營企圖推翻2020年大選結果的過程中，與川普或川普的顧問聯繫。

川普要擔心的法律問題也不只有國會襲擊事件。史密斯同時在調查川普卸任後把機密文件帶回佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）別墅一事；此外，喬治亞州一名地方檢察官也持續追究川普與州級官員聯繫，是否違反了喬治亞州選舉法。另外還有多起民事案件。

●政治餘波

長期以來，川普企圖把各種針對他的刑事、民事調查及訴訟描繪成黨派「政治迫害」一環，最終目的是要阻止他再掌大權。

國會調查委員會向司法部提出的建議無助於反駁上述說法，一旦川普真的被起訴，反倒可能被他用來當作政黨迫害的進一步證據。

但隨著媒體描述委員會建議的性質、提醒美國人1月6日事件的暴力程度，以及川普接連數月不願接受敗選結果的事實，預料川普將面臨多日的負面報導。

川普想要再戰2024年大選，但已有跡象表明他遇到的政治阻力可能愈來愈大。近期民意調查顯示，仍有大批美國民眾不喜歡他，連共和黨選民的支持率都在下滑。

假設性的一對一選舉模擬結果顯示，川普在共和黨總統候選人提名戰中，會輸給佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis），在大選中也贏不了拜登。

邁入2023年，共和黨總統候選人提名戰將成為焦點，川普可能需要一些讓人眼睛一亮的功績，才能重新穩固他的政治地位。