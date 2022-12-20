「夢魘該結束了」 分析師：馬斯克可能辭推特執行長職

圖為一台智慧型手機螢幕顯示，「推特」老闆馬斯克請用戶表決他是否應該卸任該社群媒體執行長的兼職。（Getty Images）

「夢魘該結束了！」分析師艾夫斯(Dan Ives)19日舉馬斯克 本人說過的話、馬斯克網路平台跟隨者民調和推特 業績可能年損40億元等三大理由，預言馬斯克可能辭推特執行長職。

維德布希證券公司的科技股分析師艾夫斯說，馬斯克向1億2200萬跟隨者徵求意見，是否應該辭去推特執行長職務？他說他會尊重意見調查結果」，結果出來了：57.5%贊成他下台。

艾夫斯說，馬斯克辭去推特執行長職，可以更專心發展特斯拉 電動車業務。「看來馬斯克在推特平台的統治將結束了，這對特斯拉的股票逐漸擺脫利空，是一大正面發展。」「也該結束他當推特執行長這段夢魘了。」

純從股價觀點看，史坦普500指數今年下跌超過20%，近年來紅紅火火的科技股首當其衝，特斯拉更是其中「翹楚」，跌幅達62%，不是因為產品不行，而是降息大環境打擊整體經濟之外，馬斯克為了買推特，要賣掉400億元的特斯拉股票，來確定這筆440億元的交易。

艾夫斯說，用440億買下推特，是科技業史上最「過度高價」的併購案例，買下後，每年可能還要再從特斯拉割走40億元，填補推特的虧損。

馬斯克可能辭推特經營者的消息傳出後，特斯拉的股價早盤大漲4%，但隨即回跌2.5%。

他買不買推特舉棋不定，最後還是被迫以自己答應的每股54.2元代價，吞下這個社媒平台，已埋下虧損的地雷，如今光是利息，每年就要支付12億元，不得不以降低成本、增加營收來因應。

他提出每個帳戶每月收費8元的計畫慘遭市場打臉，還嚇跑一大堆廣告客戶，讓推特營收更難看，落到要把舊金山總部辦公室空間租出部分、賣掉濃縮咖啡機和辦公室雕塑的下場。

艾夫斯說，特斯拉股價明年底可能重返250元，到時候馬斯克要對付推特的虧損，應該游刃有餘。