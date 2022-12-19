TikTok國安疑慮未消 又有2州政府機關禁用

路易斯安那州和西維吉尼亞州19日跟進禁止政府管理裝置使用社群媒體服務TikTok的政策。（路透）

路易斯安那州和西維吉尼亞州 的單位今天成為最新禁止政府管理裝置使用熱門社群媒體 服務TikTok 的機關，擔憂中國可能藉此追蹤美國人個資和審查內容。

路透報導，全美50州當中現有大約19州至少局部擋下政府電腦使用TikTok的權限，多數限制措施都是在過去兩周祭出。 TikTok為中國北京字節跳動科技有限公司所有。

美國部分國會議員上週提出法案，尋求在國內全面封殺TikTok，此舉將仿效其他早已禁用的國家，例如印度。

總部位於美國的公司Jamf Holding Corp.主要銷售各團體可在智慧型手機iPhone和其他蘋果（Apple）裝置上啟用過濾和安全措施的軟體。這家公司說，自今年中以來，他們愈來愈多政府客戶限制使用TikTok。

這家公司還說，Jamf全球公部門客戶管理的裝置本月嘗試連線TikTok約有65%被擋，包括學區和其他各種單位，被擋比例高於6月的10%。

TikTok今天在聲明中重申，「這麼多州加入政治潮流，基於毫無根據的TikTok相關不實說法來制定政策，這些舉措將無助於促進美國的國家安全」，TikTok對此「感到失望」。

路易斯安那州州務卿阿多殷（Kyle Ardoin）表示，他禁止他的單位所有裝置使用TikTok，理由是具有潛在安全威脅，但目前沒有發現任何問題。西維吉尼亞州審計員麥卡斯基（JB McCuskey）說，他的單位也是同樣做法。

美國官員和TikTok多月來一直在商討訂定國安協議，尋求消除外界對中國可取得TikTok超過1億名美國用戶資料的疑慮。