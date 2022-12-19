聯合航空也遇亂流 5人緊急送醫

美國連續2天發生航班遭遇嚴重亂流事件，一架19日上午飛往休斯頓的聯合航空航班上有至少5人被送醫治療。（Getty Images）

美國連續2天發生航班遭遇嚴重亂流事件，一架19日上午飛往休斯頓（Houston）的聯合航空（United Airlines）航班上有至少5人被送醫治療。

CNN報導，這架聯合航空128號航班從巴西 里約熱內盧（Río de Janeiro）起飛後於當地時間凌晨5點30分左右降落在喬治布希洲際機場 （George Bush Intercontinental Airport）。公共訊息官員貝納爾（Augusto Bernal）指出「該航班經歷嚴重亂流，導致5名乘客在降落後被緊急送往醫院」。

聯合航空也在聲明中表示「這次亂流是出乎意料的」，並補充說「聯合航空128號航班在飛往休斯頓的途中遇到意外亂流，抵達後有2名乘客和3名機組人員接受醫療人員治療，並被送往當地一家醫院，他們都受了輕傷」，此外還提到「我們感謝工作人員為確保員工和乘客的安全所做的努力」。

就在這起意外的前一天，夏威夷 航空（Hawaiian Airlines）一架從鳳凰城飛往檀香山的班機也在降落前30分鐘遭遇「嚴重亂流」，導致航班上至少36人受傷、其中20人更被緊急送往醫院治療。據悉，傷者傷勢包括嚴重的頭部受傷、撕裂傷、瘀傷甚至是喪失意識」。