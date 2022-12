馬斯克與庫許納一起在卡達看世足冠軍賽 網路熱議

2022年卡達(Qatar)世界盃足球賽(World Cup)18日的冠軍爭奪戰,球場上阿根廷隊與法國隊戰況激烈,場邊則有兩位知名人物並肩看球引發熱議。民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)18日在推特發布照片,照片顯示身穿短袖T恤的科技富豪馬斯克 (Elon Musk)雙手抱胸站在貴賓席,右邊則站著前白宮資深顧問、川普女婿庫許納 (Jared Kushner)。

史沃威爾在推文中寫道:「人家說,一張照片勝過千言萬語...。」

They say a picture is worth a thousand words … pic.twitter.com/qiPBnswnvc