成年人與父母同住比率增 「如何把子女攆出去」文章流傳

自二戰以來，與父母同住的美國年輕成年人比率就在緩慢上升，新冠疫情更激化此情勢。(Getty Images)

子女成年之後就搬出原生家庭，與另一半成家立業，過去是美國人典型的人生模式。但其實自二戰以來，與父母同住的美國年輕成年人比率就在緩慢上升，新冠疫情 更激化此情勢，也成為不少父母頭疼的問題。

國會山莊報(The Hill)報導，2020年的人口普查數據顯示，25歲至34歲成年人中，22%男性與13.4%女性仍與父母同住，為有相關數字以來的最高紀錄；到今年，此數字推估為19%的男性及12%的女性仍與父母同住。

自2011年以來，18歲至24歲成年人與父母同住的比率一直超過一半。

20世紀前40年，30歲以下成年人與父母居住的比率常態超過40%，1940年一度觸及48%；不過二戰後的都市化及經濟繁榮，讓年輕人與父母同住的比率下降，1960年代一度降至30%。

與父母同住的年輕人比率自1960年代開始上升，原因包括學貸愈發沉重，房屋難買、晚婚、高失業率等；近期的激增則是新冠疫情，而且據估計，2020年因失業或避疫而回老家與父母同住的年輕人，估計有三分之二目前還待在家裡。

理想上，與父母同住可以增加親情關係，與家人分憂解勞，或是負擔家計，如同二戰前以大農莊為主的鄉村社會。但是現在也有不少父母苦惱此事，在網路上，甚至有「如何把子女攆出去」之類的文章 流傳。

丕優(Pew)近期一份研究發現，40%的父親表示，子女與父母同住無益社會，只有12%的父親認為如此有益社會；母親的比率與父親相似而稍低。

還有許多子女是不願分擔家計，有些還不願去找工作，甚至還在跟父母要零用錢者，讓父母的開銷更為沉重；新澤西州 理財學者基尼(Jim Kinney)表示，民眾通常要在職場的最後十年為退休 做準備，若到此時還在負擔子女生計，那退休品質就會大打折扣。

基尼表示，若是有一份工作，為了存錢、還債等而節省開支，那與父母同住其實不是壞事，因此，父母或許有責任讓子女「不舒服」些，例如強迫他負擔些房租等。