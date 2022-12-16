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五角大廈回溯查過去UFO通報 暫無外星人已到訪證據

中央社華盛頓16日即時報導
國防部高層官員今天表示，目前為止對「不明飛行物」（UFO）通報事件展開的新一波調查顯示，並未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據。圖為內華達州一處靠近51區的飛碟擺飾。（美聯社）
國防部高層官員今天表示，目前為止對「不明飛行物」（UFO）通報事件展開的新一波調查顯示，並未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據。圖為內華達州一處靠近51區的飛碟擺飾。（美聯社）

國防部高層官員今天表示，目前為止對「不明飛行物」（UFO）通報事件展開的新一波調查顯示，並未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據。

「華盛頓郵報」報導，五角大廈負責調查近期數百起UFO通報事件的專責辦公室為新成立單位，如今計畫擴大調查範圍，回溯幾十年來相關通報。

官員表示，相關通報大部分是激增的無人機數量所致，包含外國對手與業餘玩家所操縱的無人機。

雖然五角大廈調查的大部分報告都與空中物體有關，但國防官員越來越關注海面下、太空和陸上的異常活動。基於這個原因，五角大廈現在改用術語「不明異常現象（unidentified anomalous phenomena,UAP），而非以往所用「不明飛行物」（UFO）。

綜合美聯社和路透報導，美國國防部的「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office,AARO）是今年7月成立，不僅負責追蹤天空中的不明物體，還有水下或太空的不明物體，或是可能有辦法從一個區間移動到另一區間的物體。

美國國防部致力調查異常、不明物體，現有數百起新的通報事件正在調查，不過到目前為止，他們還沒有發現任何顯示有外星智慧生命存在的證據。

主管情報與安全事務的美國國防部次長穆特里（Ronald Moultrie）說：「到目前為止我在相關資料中，並未看到任何跡象顯示有外星人來訪或墜落之類的情況。」

「全領域異常現象解析辦公室」主任寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）則未排除外星生命存在的可能性，表示他持續以科學方法來研究。

寇克派屈克在這場辦公室成立以來的首場記者會說：「我只想說，我們會將我們的分析構建得非常周密且嚴格。我們會全部徹查。」

「身為一名物理學家，我必須堅持科學方法，而且無論走向，我都會遵循數據和科學。」

「全領域異常現象解析辦公室」的任務聚焦在軍事設施、限制空域和「其他利益區域」周邊無法解釋的活動，目的在協助確認種種可能危及美國軍事行動安全和國家安全的威脅。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）去年6月公布一份報告，內容涵蓋2004年到2021年共144起不明空中現象，其中僅有1起可歸因為「空中雜波」，其他都無法解釋。報告也說，目前缺乏足夠資料，因此無法確定目擊事件中的神秘飛行物體性質為何。

寇克派屈克表示，在ODNI報告之後「我們收到了更多的通報」。寇克派屈克被問到通報的件數時，他回說有「幾百件」。

確切數字將很快公布，不過一名海軍高層官員曾在5月表示，通報事件總數早已達到400件。

官方表示，國家情報總監辦公室預計今年底會公布最新報告，屆時會提供自去年以來收到的新通報事件具體件數。

美國國防情報官員今年5月在半世紀來的首場UFO聽證會表示，過去20年UFO事件通報增加，國防部致力釐清這些「幽浮」的起源，但許多超出政府的解釋能力範圍。

多位議員表示，無論這些物體是外星人還是中國、俄羅斯或其他潛在對手正在測試新的未知科技飛行器，他們擔憂這些不明物體會構成安全風險。

國防部 五角大廈 太空

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