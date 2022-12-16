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全美逾百家星巴克、上千店員罷工3天 促組工會

編譯周芳苑／綜合16日電
明尼蘇達州聖保羅一家星巴克前面，罷工的員工舉牌抗議。(美聯社)
明尼蘇達州聖保羅一家星巴克前面，罷工的員工舉牌抗議。(美聯社)

全美各地上百家星巴克(Starbucks)咖啡店員工16日起罷工三天，藉此推動組建聯合工會。

負責活動的星巴克工人聯合會(Starbucks Workers United)稱，共計100家店1000多名咖啡師計畫參加這場推動組建工會一年來持續時間最長的一次罷工活動。

聯合會稱，罷工可能導致某些門市關閉；反對組建工會的星巴克總部16日表示，大部分門市仍照常營業，並將專注與聯合會進行有意義和直接的接觸。

這是美國境內星巴克員工一個月內第二次大罷工。11月17日，110家星巴克門市員工罷工一天，正逢星巴克一年一度的紅杯日(Red Cup Day)，當天顧客訂購節日飲品可獲贈一個咖啡杯。

去年底以來，星巴克全美9000家直營門市中，超過264家投票決定成立工會。

芝加哥一家星巴克門市咖啡師多里斯(Finn Dorris)和值班主管霍夫曼(Teddy Hoffman)16日表示，公司假期前縮短員工工時，多里斯說，她喜歡每周工作20到25小時，最近只被安排10小時。霍夫曼希望公司更尊重員工。

7月被解雇的前星巴克值班主管和工會組織者坦貝利尼(Tori Tambellini)表示，她抗議店內人手不足、管理不善以及關閉已成立工會之門市等破壞工會的作法。

星巴克工人聯合會指出，星巴克最近關閉西雅圖成立工會的第一家門市；星巴克的說法是，該店關閉是基於安全考量。

星巴克和工會已開始在約50家門市進行合約談判，但尚未達成任何協議。

全國勞資關係委員會(National Labor Relations Board)稱，去年底以來，工人聯合會已對星巴克公司提出至少446項不公平勞工行為指控，包括該公司解雇工會組織者並拒絕洽談，公司方面則對聯合會提47項指控，包括錄製會議和線上發布錄音違反談判規則。

星巴克7至9月營收增加 3%，達創紀錄的84.1億元，未受到罷工影響。

星巴克 罷工 咖啡

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