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推特停權數名記者帳號可能遭罰 歐盟警告：我們有底線

編譯陳曉慈／即時報導
推特15日晚間在無預警的情況下，將數名任職於CNN、紐約時報、華盛頓郵報、美國之音的記者帳號停權。此舉在歐洲引起軒然大波，歐盟官員警告推特可能因此遭罰。（路透）
推特15日晚間在無預警的情況下，將數名任職於CNN、紐約時報、華盛頓郵報、美國之音的記者帳號停權。此舉在歐洲引起軒然大波，歐盟官員警告推特可能因此遭罰。（路透）

推特15日晚間在無預警的情況下，將數名任職於CNN、紐約時報、華盛頓郵報、美國之音的記者帳號停權，事後也未詳細解釋。推特此舉在歐洲引起軒然大波，歐盟官員警告推特可能因此遭罰。

德國警告這將嚴重影響媒體自由，一位資深歐盟官員透過推特發文表示，推特若違反歐盟法規，可能將面臨制裁。

德國外交部長16日在推特上表示：「媒體自由不是可以隨意開開關關的東西。如今這些記者再也沒辦法追蹤我們，無法留言或發表評論。我們並不樂見。」並在文末標記推特（@Twitter）。

歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）表示「隨機停權」記者的帳號「令人擔憂」，並指出推特可能會因此遭罰。喬霍瓦在推特發文，提醒馬斯克「歐盟數位服務條款明確要求對媒體自由與基本權利的尊重」，並表示「歐洲媒體自由法」中也有明確的規定。

她補充表示歐盟有底線，也有制裁，「不久後就會出現。」

推特15日晚間將數名記者的帳號停權，這些記者近期都曾報導關於推特或是馬斯克的新聞。被停權記者包括CNN記者蘇利文（Donie O’Sullivan）、紐約時報記者麥克（Ryan Mac）與華盛頓郵報記者哈維（Drew Harwell）等。

除了被停權，這些記者過去的推文也都消失了。推特沒有向這些記者解釋為什麼這麼做。不過馬斯克在15日晚間透過推特指控一些記者持續對外公布他的私人消息，包括他的即時位置等。馬斯克形容這「基本上是暗殺座標」，但並未提出證據。

馬斯克13日晚間在洛杉磯時曾遭跟蹤，14日便下令永久停權@ElonJet帳號。該帳號會透過公開資料自動追蹤馬斯克專機的即時動向。這也導致推特更新他們的政策：「未經當事人同意，任何用戶都不得分享其他人的即時動向。」

馬斯克15日在推特上發文：「未經當事人同意洩露他人個資（doxxing，肉搜）的規定適用於記者與所有人。」並在稍晚補充道：「要整天評論我可以，但洩露我的即時動向並讓我的家人陷入險境就不行。」

推特 馬斯克 歐盟

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