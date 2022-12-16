我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

紐約兒童退燒藥缺貨 家長奔波忙

民主黨眾議員援引憲法第14修正案 提案禁川普再參選

記者顏伶如／即時報導
40名民主黨籍聯邦議員援引美國憲法第14修正案條款，提案禁止前總統川普再度參選公職。圖為民主黨籍羅德島州聯邦眾議員西西林(David Cicilline)。路透
40名民主黨籍聯邦議員援引美國憲法第14修正案條款，提案禁止前總統川普再度參選公職。圖為民主黨籍羅德島州聯邦眾議員西西林(David Cicilline)。路透

共計40名民主黨籍聯邦議員援引美國憲法第14修正案條款，15日提案禁止前總統川普再度參選公職。

源於1860年代的憲法第14修正案第3節，內容規定曾為南方聯盟(Confederacy)成員者不得擔任公職。民主黨籍眾議員主張，憲法第14修正案第3節條款的規範適用於川普。

曾經參與發起川普彈劾案的民主黨籍羅德島州聯邦眾議員西西林(David Cicilline)，15日提出獲得40名眾院同僚連署的提案。提案內容指出，根據憲法第14修正案第3節，川普不得再次擔任總統或任何公職。

憲法第14修正案第3節立法背景是南北戰爭後的1860年代，條文規定曾任宣誓就職美國政府官員或國會議員者，如果曾經支持南方聯盟、參與叛亂或通敵，均不得再擔任美國政府包括文官與軍職在內的任何公職。

提案民主黨眾議員指出，川普煽動2021年1月6日的叛國行動，因此適用憲法第14修正案第3節規範。

西西林發表聲明表示：「川普顯然參與了2021年1月6日的叛亂，意圖在於推翻合法舉行、結果公平的2020年選舉。既然曾經想要摧毀政府，就沒資格擔任政府領導人。」

西西林在聲明中說，就連參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)都曾坦承川普應為1月6日國會暴動承擔責任，而且是在參院議場公開發言時說，不管是實際層面或道德層面，川普對於唆使當天的事件都應該負責。

西西林指出，根據憲法第14修正案規定，川普所作所為已經失去再次擔任聯邦公職的資格，修正案第5節則規定，國會有權通過立法，落實第3節的禁令。

提案事由指出，根據眾院國會暴動調查委員會取得的詳細證詞與證據，加上暴動當天的媒體報導，都證明川普協助策畫推翻選舉暴動。

川普上個月宣布2024年將參加總統大選之後便頗為低調，絕大多數時間只有透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，並沒有大規模造勢行程，也沒有離開佛羅里達州前往外州參加公開活動。

福斯新聞網(Fox News)16日報導分析，眾院民主黨團高層是否會在本屆會期結束之前表決西西林等人的提案，目前仍不清楚，如果提案最終無法交付表決，由於下屆眾議院會期共和黨將掌握多數席次，西西林提案將沒有過關希望。

川普 民主黨 眾院

上一則

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

延伸閱讀

調查川普案 喬州州務卿收到傳票

調查川普案 喬州州務卿收到傳票
亞利桑納州築邊界貨櫃牆 聯邦提告要求移除

亞利桑納州築邊界貨櫃牆 聯邦提告要求移除
川普沒用了?民調指共和黨選民要他政策 2024換佛州王選

川普沒用了?民調指共和黨選民要他政策 2024換佛州王選
川普：當年拒用俄軍火商換前陸戰隊員魏倫

川普：當年拒用俄軍火商換前陸戰隊員魏倫

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
席琳狄翁(Celine Dion)8日宣布，由於罹患罕見中樞神經系統疾病「僵硬人症候群」，她必須取消或延遲演出。(路透)

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

2022-12-08 09:17
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

2022-12-09 08:43
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
零售嚴重衰退 道指跌763點

零售嚴重衰退 道指跌763點