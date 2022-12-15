裴洛西畫像揭幕 眾院至今唯一女議長寫下歷史

聯邦眾議院議長裴洛西的畫像今天在國會山莊大廈揭幕。圖為裴洛西和他的丈夫保羅與畫像合影。路透

依照國會傳統，即將卸任的聯邦眾議院議長裴洛西 的畫像今天在國會山莊大廈揭幕。這位打破傳統的領袖不僅是美國史上首位女性眾院 議長，也是最舉足輕重的議長之一。

美聯社報導，這位民主黨 籍眾院領袖的畫像揭幕典禮在華麗的雕像廳（Statuary Hall）舉行，出席賓客包括前任與現任國會議員及裴洛西（Nancy Pelosi）的親友，尤其是10月底才在舊金山家中遇襲的裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）。

同屬民主黨的前總統歐巴馬（Barack Obama）透過預錄影片在典禮上表示，裴洛西「啟發了一代女性參選、勝選及擔任領袖，因為她們見到她的例子，見到了像她這樣的人、像她們自己這樣的人可以做到的事」。

歐巴馬還回憶，當他的招牌法案「平價醫療法」（Affordable Care Act）在聯邦參議員選舉失敗後幾乎要胎死腹中時，如何在裴洛西堅持下起死回生。「她唯一不願意做的事就是放棄。而一如既往，她讓這件事情成功。」

不過，最不令人失望的致詞，來自經常在這類場合眼眶泛淚的共和黨籍前眾院議長貝納（John Boehner），他提起自己的2名成年女兒時哽咽說道：「我的女兒請我轉告議長：我們是多麼欽佩她。」

裴洛西在2007至2011年首度擔任眾院議長，她的畫像早在2014年便由如今已故畫家謝爾（Ronald Sherr）完成，但一直未公開。裴洛西在2019年又重掌議事槌，成為50年來首位2度上台的眾院議長。

貝納表示：「今日的較年輕世代有此一說：高手認得高手（Game recognizes game，意味惺惺相惜）。事實上在現代，沒有其他眾院議長以如此有威信方式掌管議事，以及有如此貫徹的結果，無論他是共和黨或民主黨籍。讓我一言蔽之：妳是一位硬漢。」

裴洛西的畫像將掛在緊鄰眾院議場的議長廊廳（Speaker's Lobby），那裡已經掛滿諸位前議長畫像，全都是白人男性。

裴洛西致詞時則說，她的同仁「有勇氣選出一位女性議長」，令她感到榮幸。

「這幅畫像將因為主角是一名女性，而在議長廊廳顯得突出。身為首位（女議長）是我的榮幸，但如果我不是最後一位，這才是重大成就。」

民主黨在11月期中選舉失去眾院多數黨地位後，裴洛西宣布不再尋求連任議長，結束20年眾院民主黨領袖生涯。但她仍會繼續擔任舊金山聯邦眾議員。