我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

快看世界／奇怪的聖誕傳統？「便便人偶」正熱售

裴洛西畫像揭幕 眾院至今唯一女議長寫下歷史

中央社華盛頓14日綜合外電報導
聯邦眾議院議長裴洛西的畫像今天在國會山莊大廈揭幕。圖為裴洛西和他的丈夫保羅與畫像合影。路透
聯邦眾議院議長裴洛西的畫像今天在國會山莊大廈揭幕。圖為裴洛西和他的丈夫保羅與畫像合影。路透

依照國會傳統，即將卸任的聯邦眾議院議長裴洛西的畫像今天在國會山莊大廈揭幕。這位打破傳統的領袖不僅是美國史上首位女性眾院議長，也是最舉足輕重的議長之一。

美聯社報導，這位民主黨籍眾院領袖的畫像揭幕典禮在華麗的雕像廳（Statuary Hall）舉行，出席賓客包括前任與現任國會議員及裴洛西（Nancy Pelosi）的親友，尤其是10月底才在舊金山家中遇襲的裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）。

同屬民主黨的前總統歐巴馬（Barack Obama）透過預錄影片在典禮上表示，裴洛西「啟發了一代女性參選、勝選及擔任領袖，因為她們見到她的例子，見到了像她這樣的人、像她們自己這樣的人可以做到的事」。

歐巴馬還回憶，當他的招牌法案「平價醫療法」（Affordable Care Act）在聯邦參議員選舉失敗後幾乎要胎死腹中時，如何在裴洛西堅持下起死回生。「她唯一不願意做的事就是放棄。而一如既往，她讓這件事情成功。」

不過，最不令人失望的致詞，來自經常在這類場合眼眶泛淚的共和黨籍前眾院議長貝納（John Boehner），他提起自己的2名成年女兒時哽咽說道：「我的女兒請我轉告議長：我們是多麼欽佩她。」

裴洛西在2007至2011年首度擔任眾院議長，她的畫像早在2014年便由如今已故畫家謝爾（Ronald Sherr）完成，但一直未公開。裴洛西在2019年又重掌議事槌，成為50年來首位2度上台的眾院議長。

貝納表示：「今日的較年輕世代有此一說：高手認得高手（Game recognizes game，意味惺惺相惜）。事實上在現代，沒有其他眾院議長以如此有威信方式掌管議事，以及有如此貫徹的結果，無論他是共和黨或民主黨籍。讓我一言蔽之：妳是一位硬漢。」

裴洛西的畫像將掛在緊鄰眾院議場的議長廊廳（Speaker's Lobby），那裡已經掛滿諸位前議長畫像，全都是白人男性。

裴洛西致詞時則說，她的同仁「有勇氣選出一位女性議長」，令她感到榮幸。

「這幅畫像將因為主角是一名女性，而在議長廊廳顯得突出。身為首位（女議長）是我的榮幸，但如果我不是最後一位，這才是重大成就。」

民主黨在11月期中選舉失去眾院多數黨地位後，裴洛西宣布不再尋求連任議長，結束20年眾院民主黨領袖生涯。但她仍會繼續擔任舊金山聯邦眾議員。

裴洛西 眾院 民主黨

上一則

跟蹤騷擾、威脅支持民主人士 波士頓中國學生被捕

下一則

強化台美關係 美政府擬自明秋起派員在台研習2年

延伸閱讀

攻擊裴洛西夫婿嫌犯 也打算傷害湯姆漢克斯、杭特拜登

攻擊裴洛西夫婿嫌犯 也打算傷害湯姆漢克斯、杭特拜登
訪問中國 日外相林芳正考慮月底去 南韓糾結「順序」

訪問中國 日外相林芳正考慮月底去 南韓糾結「順序」
回顧2022 地緣政治與經濟風險

回顧2022 地緣政治與經濟風險
中國入WTO後人權惡化 裴洛西：不能再把生意擺在理念前

中國入WTO後人權惡化 裴洛西：不能再把生意擺在理念前

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
席琳狄翁(Celine Dion)8日宣布，由於罹患罕見中樞神經系統疾病「僵硬人症候群」，她必須取消或延遲演出。(路透)

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

2022-12-08 09:17
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

2022-12-09 08:43
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23

超人氣

更多 >
「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動
南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺
世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃
全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過