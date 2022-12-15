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美知名記者世界盃賽場猝逝 妻公布驗屍死因駁陰謀論

中央社華盛頓14日綜合外電報導
知名美國體育記者瓦爾（Grant Wahl）在卡達報導世界盃足球賽8強賽事時疑因心臟病發作猝逝，瓦爾的妻子今天表示，驗屍結果顯示瓦爾死於主動脈破裂。(美聯社)
知名美國體育記者瓦爾（Grant Wahl）在卡達報導世界盃足球賽8強賽事時疑因心臟病發作猝逝，瓦爾的妻子今天表示，驗屍結果顯示瓦爾死於主動脈破裂。(美聯社)

知名美國體育記者瓦爾（Grant Wahl）在卡達報導世界盃足球賽8強賽事時疑因心臟病發作猝逝，瓦爾的妻子今天表示，驗屍結果顯示瓦爾死於主動脈破裂。

瓦爾的妻子岡德（Celine Gounder）是知名的流行病學家，她說：「他的死無涉任何不良企圖。」她駁斥社群媒體上關於謀殺與COVID疫苗的傳聞。

岡德在瓦爾的電子報平台Substack網頁上發布訊息說，紐約的驗屍結果顯示，48歲的瓦爾死於之前未發覺的主動脈血管逐漸膨大造成的破裂。

岡德說：「他過世不久前的胸口壓力不適可能是剛開始的症狀。無論當時進行多久的心肺復甦術和電擊都救不回他。」

「他的死和COVID無關，也和是否接種疫苗無關。」

瓦爾曾在Substack寫道，他曾去卡達媒體中心的診所，「他們說我可能有支氣管炎」，「我的身體最終崩潰了。3週的睡眠不足、壓力大加上大量工作會對人造成影響…我能感覺到上胸有新的壓力和不適感」。

他9日在卡達盧塞爾體育場（Lusail Stadium）替哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導阿根廷對荷蘭的8強賽事時疑似心臟病發猝逝。

鑒於卡達禁止同性關係，瓦爾11月曾身穿彩虹上衣前往觀看美國第一場對上威爾斯的小組賽，以示力挺LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利，但遭卡達維安人員短暫拘留，一度躍上新聞版面。

瓦爾1996年加入美國「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導足球，之後於2020年離職。並於2021年轉至哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）工作。

心臟病 足球 疫苗

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