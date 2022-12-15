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國家癌症研究所第一位女所長 證實得乳癌

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國家癌症研究所第一位女所長 證實得乳癌

記者顏伶如／即時報導
貝塔格諾尼是國家癌症研究所第一位女所長。(取自Wikimedia Commons)
貝塔格諾尼是國家癌症研究所第一位女所長。(取自Wikimedia Commons)

波士頓地區知名癌症醫師莫妮卡‧貝塔格諾尼(Monica M. Bertagnolli)，去年10月成為美國國家癌症研究所(National Cancer Institute)第16任所長，同時也是第一位女所長。相隔一年多之後，如今她的工作變成有著高度切身相關。今年感恩節前夕，63歲的貝塔格諾尼在例行乳房X光攝影(mammogram)當中，被診斷出得了初期乳癌。

華盛頓郵報報導，貝塔格諾尼14日首度與國家癌症研究所旗下數千名員工舉行首場里民大會(town hall)會議時，除了討論國家癌症研究所發展願景，也說明自己的病情。

她表示，原本工作量龐大、步驟快速的生活方式必須放慢腳步，但改變將只是暫時的。

報導指出，貝塔格諾尼透露，以她的年齡來看，她得的是最常見的乳癌，也就是荷爾蒙受體陽性(hormone receptor-positive)、人表皮生長因子受體2陰性(HER2-negative)。報導指出，貝塔格諾尼得到的乳癌類型被認為是可以治癒的，存活率極高，康復機會非常良好。

貝塔格諾尼仍在等候進一步檢測結果，以確定接下來將採取哪些治療計畫，包括是否開刀以及將接受哪些藥物治療。貝塔格諾尼在波士頓的丹娜-法柏爾布萊根癌症中心接受治療，她曾在這家醫院擔任腫瘤手術醫師長達十年。

等在更多檢測報告出爐的同時，目前貝塔格諾尼把重點放在做好一名聽話的病人。

她接受華盛頓郵報訪問時開玩笑說：「絕大多數醫生都是很糟糕的病人。」她表示，將以自己的樂觀個性面對一切。

貝塔格諾尼表示：「我屬於覺得杯裡的水還有半滿的那種人，打從心裡就是個天生的樂觀主義者。」她說：「我會正面接受挑戰，我不會想辦法逃避的。」

癌症 檢測 華盛頓郵報

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