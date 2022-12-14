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男大學生追蹤馬斯克飛機 推特帳號遭停權

中央社洛杉磯14日綜合外電報導
美國大學生史威尼（Jack Sweeney）因為在推特創立機器人帳號追蹤億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等名人的私人飛機動向，成為網路紅人，但史威尼今天表示，他的帳號已被推特停權。美聯社
美國大學生史威尼（Jack Sweeney）因為在推特創立機器人帳號追蹤億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等名人的私人飛機動向，成為網路紅人，但史威尼今天表示，他的帳號已被推特停權。美聯社

美國大學生史威尼（Jack Sweeney）因為在推特創立機器人帳號追蹤億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等名人的私人飛機動向，成為網路紅人，但史威尼今天表示，他的帳號已被推特停權。

史威尼在推特（Twitter）創立機器人帳號@ElonJet，追蹤電動車業巨擘特斯拉（Tesla）暨美國太空探索公司（SpaceX）執行長馬斯克的私人飛機，分享飛機起降時間、地點及每趟飛行時間，吸引大量用戶追蹤。

此外，史威尼還經營10多個機器人帳號，用來追蹤比爾．蓋茲（Bill Gates）和貝佐斯（Jeff Bezos）等科技業大咖的飛機航程。

不過，史威尼今天在推特發文表示：「@ElonJet帳號顯然已被停權。」但他也推文附上連結，鼓勵用戶在其他平台追蹤他。

除了推特以外，史威尼也在其他平台經營追蹤馬斯克飛機的類似機器人帳號，包括臉書、Instagram及Telegram等。

去年11月，馬斯克曾傳訊息給史威尼，問他「能不能關閉這個帳號」，還說「這有安全風險」。馬斯克最後願意支付5000美元給史威尼，換取關閉追蹤他私人飛機的帳號，以免有「瘋子」追蹤他的動向。

史威尼在接受媒體訪問時指稱，他拒絕了馬斯克。他表示：「5000美元不足以換取我從中得到的收穫。錢沒法取代任何東西，比如樂趣。」

史威尼年僅20歲，目前就讀於中佛羅里達大學（University of Central Florida，UCF）。

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