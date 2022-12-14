機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員丟官

聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

NBC新聞報導，美國核子工程師、LGBTQ族群長期倡議者布林登（Sam Brinton）年初成了首位公開的「性別流動」（gender-fluid）聯邦政府 高層官員，但因面臨2項不同的行李竊盜（luggage theft）指控，現已不再受雇於美國能源部 （DOE）。

美國能源部發言人13日證實，34歲的布林登不再是該部核能辦公室負責乏燃料與廢料處理（Spent Fuel and Waste Disposition）的副助理部長，但不願詳細說明，「能源部依法不能就人事問題進一步發表意見」。

根據CNN與此前新聞報導，布林登先於9月涉嫌在明尼蘇達州的明尼亞波利斯-聖保羅機場拿走另一位乘客的Vera Bradley名牌行李箱而被控竊盜重罪，12月又被控在內華達州里德國際機場（Harry Reid International Airport）偷行李而觸犯重偷盜罪（grand larceny），遭有關單位發出重罪逮捕令。

布林登今年35歲，出生時為男性，但性別認同為「非二元性別」（non-binary），經常化妝且穿女裝公開亮相，此前已遭停職，並沒有立刻回覆媒體發出的置評請求。

白宮 發言人向CNN強調，布林登並非白宮任命的人，「其（They）是一位職業公務員，與聯邦政府各部門近2百萬公務員的人事行動處理方式一致，我必須建議你去（能源部）獲取更多訊息」。