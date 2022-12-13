負責追錢的FTX執行長：美國客戶最有可能拿回錢

負責為此案追錢的FTX現任執行長瑞伊13日在國會作證表示，FTX平台上的美國客戶最有可能把錢拿回來。（路透）

加密貨幣交易平台FTX宣告破產 後，創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）被控8項罪名，負責為此案追錢的FTX現任執行長瑞伊(John J. Ray III)13日在國會作證表示，FTX平台上的美國客戶最有可能把錢拿回來。

瑞伊負責處理FTX破產重整，他在眾院 金融服務委員會的聽證會上表示，FTX有兩個平台，FTX.US平台供美國客戶使用，FTX.com平台供國際客戶使用，他樂觀預期FTX.US平台上的客戶比FTX.com的國際客戶更早把錢拿回來，而且拿回來的錢較多。

他說，「有關美國交易平台損失較小的說法，一般而言是正確的」。

美國客戶曝險較小的原因是，FTX高層從FTX.com平台拿走更多錢去投資 主要由班克曼-佛瑞德控制的Alameda Research避險基金，從FTX.US平台轉投資的錢較少。FTX.com約有760萬用戶，FTX.US有270萬用戶。

不過，瑞伊不同意班克曼-佛瑞德聲稱FTX.US平台已有完全償還債務的能力，美國客戶的帳戶可以隨時解除凍結的說法。

他說，迄今已追回逾10億美元資產，若要說美國客戶可以拿回他們在平台上的所有資產，還言之過早。