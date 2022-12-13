我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

連接紐約新澤西…林肯隧道無人收費了 當心違規

跟進哈佛耶魯 賓大法學院退出排名…美新：仍會評鑑

編譯陳韻涵／即時報導
賓州大學凱里法學院宣布退出「美國新聞與世界報導」年度法學院排行榜。(賓大法學院官網)
賓州大學凱里法學院宣布退出「美國新聞與世界報導」年度法學院排行榜。(賓大法學院官網)

賓州大學凱里法學院(University of Pennsylvania Carey Law School)日前宣布，未來不會提交數據給「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)，形同退出年度法學院排行榜；耶魯大學(Yale)法學院上月打頭陣退出「美國新聞與世界報導」法學院排名後，哈佛(Harvard)、洛杉磯加州大學(UCLA)及爾灣加州大學(UC Irvine)等名校法學院也相繼宣布退出，如今賓大也加入此行列。

賓大凱里法學院聲明指出，「當前的美國新聞排名標準神秘得毫無必要，違背我們核心使命，如本院對根據學生需要核發的財務補助和公益律師培養都增加投資，我們已坦白地與美國新聞分享這些疑慮，希望他們考量變更數據計算和發布方式。」

賓大凱里法學院亦表示，「為更透明來著想」，將公開相關數據。

賓大上月底即讚揚耶魯與哈佛大學「在提出關鍵問題方面展現領導力」，並考慮有意跟進退出排名，2日的宣布是「深思熟慮」後的決定。

哈佛及耶魯法學院指出，美國新聞與世界報導的統計方法讓校方更難錄取低收入戶學生。

耶魯法學院多年來一直穩居美新排行榜首，但耶魯法學院院長希瑟‧格肯(Heather Gerken)稱其排名有「嚴重缺陷」。

格肯當時說：「美國新聞與世界報導的排名阻礙一些計畫，而這些項目支持公共利益職業，歡迎工人階級學生加入。」

耶魯11月打頭陣，成為第一所退出美國新聞與世界報導年度法學院排行榜的學校。

美國新聞與世界報導捍衛自己排名的統計方法，稱該排行榜協助學生決定如何申請學校，且將繼續評鑑每一所達標的法學院，無論校方是否提交數據。

美國新聞與世界報導聲明指出，「美國新聞有義務向準備升學的學生提供參考資訊做比較，讓學生自行評估這些學院。」

耶魯大學 加州大學 低收入

上一則

連接紐約新澤西…林肯隧道無人收費了 當心違規

延伸閱讀

為中國軍機飛行員提供訓練 美退役飛官遭4罪起訴

為中國軍機飛行員提供訓練 美退役飛官遭4罪起訴
籌備《紐約故事》 導演汪子琦計畫選拔新人

籌備《紐約故事》 導演汪子琦計畫選拔新人
WSJ：美迷信特務 「公開來源情報戰」落後中國

WSJ：美迷信特務 「公開來源情報戰」落後中國
紐大法學院 退出世界新聞評鑑排名

紐大法學院 退出世界新聞評鑑排名

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
席琳狄翁(Celine Dion)8日宣布，由於罹患罕見中樞神經系統疾病「僵硬人症候群」，她必須取消或延遲演出。(路透)

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

2022-12-08 09:17
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
美國廣播公司午間新聞節目GMA3，主播艾咪·羅巴克(左)和搭檔荷姆斯(右)爆出婚外情，兩人因此被暫時調離現職。(路透)

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

2022-12-06 14:15
陳明建為安娜堡密西根大學電機工程與電腦科學系教授。(密大臉書)

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

2022-12-06 10:26
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

2022-12-09 08:43

超人氣

更多 >
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路
金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客
中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄
創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母