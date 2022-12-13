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強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

連接紐約新澤西…林肯隧道無人收費了 當心違規

連接紐約新澤西…林肯隧道無人收費了 當心違規

編譯孫梁／即時報導
連接紐約市和新澤西州的林肯隧道11日開始全面實行無現金收費。（Getty Images）
連接紐約市和新澤西州的林肯隧道11日開始全面實行無現金收費。（Getty Images）

作為紐新航港局最後一個接受現金的收費站，連接紐約市和新澤西州的林肯隧道11日開始全面實行無現金收費，如今航港局的全部隧道和橋梁已全部實現電子化收費，現金收費的時代成為歷史。

航港局發言人提醒駕駛人要注意新變化，林肯隧道的收費站已經無人收費。駕駛人無需停車繳費，而是保持以標示規定的車速行駛。道路上方的快易通(E-ZPass)識別器全面啟用，可自動掃描過往車輛的E-ZPass裝置。沒有E-ZPass的車輛會被拍下車牌，車主會收到帳單，並需在一定時間內繳納過橋費和處理費，如果逾期不交，將被視為違規。

連接新州和紐約六座橋梁與隧道的人工收費站，全部改造為全電子的無現金通行，是航港局投資5億元和五年努力的結果。

繼荷蘭隧道2020年12月實現無現金電子收費後，華盛頓大橋今年7月實行電子收費，航港局上月表示，林肯隧道今年底前也將實行無現金收費。

航港局2019年開始對史泰登島連結新州的三座橋梁進行改造，率先實現了無現金收費。今年9月，改造工程的首席工程師艾薇婭·奧本漢姆(Aviva Oppenheim)因為表現出色而榮獲航港局支柱(Pillars of the Port Authority)獎。

全部實現無現金通行後，航港局工程團隊的使命仍未結束，他們還要在不影響交通的情況下將收費站拆除。航港局表示拆除的工作量大，而且要與華盛頓大橋和林肯與荷蘭隧道的日常維護和保養工作結合起來，並且還要減少對開車人帶來的不便，因此需多年才能完成。

無現金電子收費的優勢是避免車輛走走停停，航港局人員表示可大幅減少車輛在收費站發生的追尾現象。自連接史泰登島與新州的貝玉恩(Bayonne)、高達斯(Goethals)和外橋(Outerbridge)三座橋梁實現電子收費後，過橋車輛的事故發生率降低了70%。

電子收費 新州 E-ZPass

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