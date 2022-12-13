是否像席納瑪一樣退黨？曼欽：無此打算

聯邦參議員席納瑪(左二)9日宣布退出民主黨之後，另一位民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(右二)是否跟進，引起媒體注意。(美聯社)

民主黨 亞利桑納州聯邦參議員 席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布退黨之後，另一位民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)是否跟進，引起媒體注意。曼欽12日答覆媒體詢問是否也會像席納瑪一樣退黨並改登記為無黨籍時回答說，並沒有如此打算。曼欽受訪時表示，尚未決定是否要在2024年角逐連任。

曼欽對媒體表示，自己在參議院裡「早就已經是獨立風格最明顯的」。但他坦承，過去曾經考慮是否繼續留在民主黨。

媒體詢問是否在席納瑪退黨後跟進，曼欽則說，並沒有如此打算。對於記者追問是否永遠不會離開民主黨，曼欽則未明確回應。

他說：「我不知道還有誰比我還更獨立自主。我會評估所有事情，但現在並沒有採取任何行動的打算。至於日後是否會有動作，我則無法預測未來會發生什麼事。」

曼欽表示，美國民眾對於政府表現「非常不滿」，不喜歡看到政治裡的各種爭執。

本屆參議院任期裡，兩黨各占50席，同屬民主黨中間派的曼欽與席納瑪如果持反對意見，民主黨推動政策便面臨卡關。

曼欽受訪時說，席納瑪9日宣布退黨之前並未預先私下告知，對於她的個人決定予以尊重，「她已經非常清楚地說明了做出決定的理由為何」。

他指出，應該尊重每位參議員的個人決定，「我尊重他們每一個人，也尊重他們每個人的決定」。他說：「這並不會改變我與他們的合作。這其實並不會改變任何事情。」