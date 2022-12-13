加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

總部位於巴哈馬的加密貨幣 交易平台FTX破產 事件，執行長班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)於本月13日遭當局逮捕，可能將引渡回美；紐約時報報導，班克曼-佛瑞德的名譽掃地，也連帶讓他的父母受到牽連。

班克曼-佛瑞德能夠以不到30歲的年紀，建立市值一度超過320億元的加密貨幣帝國，其父親、史丹福大學 稅法教授約瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)與同事史丹福法學教授的母親芭芭拉·佛瑞德(Barbara Fried)提供的人脈、法務支持甚為關鍵。

在商業帝國建立後，班克曼依然深度參與FTX的運作，消息人士說，他每個月都會前往巴哈馬一次，與FTX的員工交流，營造「慈祥長者」的形象。

但是現在，班克曼-佛瑞德身陷囹圄，也讓父母受到牽連而面臨調查，班克曼推遲預定在史丹佛開設的冬季課程，佛瑞德則辭去民主黨政治組織Mind the Gap主席職務。

前史丹福大學法學院長、與班克曼家族關係密切的克雷默(Larry Kramer)就說，朋友們開始迴避這對父母，「怎麼能不教他們跟著名譽掃地」。