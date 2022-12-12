美用「死亡商人」換囚女籃球星 川普轟：愚蠢又不愛國

前總統川普。（美聯社）

前總統川普 11日在自創社群媒體 「真實社群」 (Truth Social)發文稱，他執政期間曾拒絕以俄羅斯 軍火商、「死亡商人」布特(Viktor Bout)交換前美國海軍陸戰隊員魏倫(Paul Whelan)的換囚協議，魏倫自2018年便一直被俄羅斯監禁。

川普貼文指出：「我拒絕一項與俄羅斯的協議，拒絕用所謂的死亡商人一對一交換魏倫。就算用一百個人來交換某個以軍火交易殺害無數生命的人，我也不幹。」

惡名昭彰的布特上周被釋放，交換被俄方監禁近十個月的美國WNBA女子籃球明星格林納(Brittney Griner)。

格林納獲釋的消息傳出不久後，川普即發聲批評此次換囚協議，稱應該釋放魏倫。

拜登政府曾表示俄方不願將魏倫列入交換布特的換囚名單。

川普11日表示，雖然他當年拒絕與俄國的協議，但他會設法讓魏倫獲得自由，不過川普並未解釋最終為何沒有讓此事成真。

他的貼文稱：「格林納的協議既瘋狂又糟糕。在我執政期間甚至不會發生這種事，但如果真的發生了，我會很快讓她(格林納)出來！」

川普砲轟：「美國厭惡以籃球員交換死亡商人，尤其前海軍陸戰隊員甚至不在交換名單內，這是一面倒的災難，是俄國的勝利。」他稱這場交易對美國來說是「愚蠢又不愛國的窘境」。