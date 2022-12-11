低收戶糧券補助金失竊大增 聯邦卻未定反制計畫

聯邦提供給低收入戶的糧食券援助計畫。(取自農業部)

竊賊以側錄科技，偷走低收入 戶的糧食券援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)補助金，案件數目近幾個月大增，但聯邦沒有為此提供反詐欺保護計畫，窮人常被偷得一毛也不剩，為此農業部10月下旬起發布警訊，盼各州官方及補助戶都提高警覺。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，各州已頒布某些措施，例如要求受補助戶更改SNAP卡上的PIN碼，但絕大多數州並未制定方案，失竊後能拿回援助福利 。

聯邦撥錢來恢復補助目前還無法可想，原因在法規禁止聯邦資金用在彌補被盜走的SNAP金。NBC News指出，目前已提案想修法，也獲國會兩黨支持，但本案只怕要到明年才排得上審理議程。

SNAP參與戶表示，只怕等不了那麼久，一個月或更長期的福利補貼被偷，就令他們陷入財務窘境。

住波士頓的單親媽媽菲妮克絲‧理察森(Phoenix Richardson)表示，SNAP補助金被偷走，肯定會有骨牌效應，上個月補不過來；理察森有四個小孩，年紀在5到17歲，上個月她的福利電子轉帳(EBT)卡被側錄失竊，SNAP帳戶裡留不到3元給她。

SNAP卡不在聯邦保護法規範圍，不像信用卡及簽帳卡遇到詐騙盜刷，可以有保障。

非營利組織「美國公共人類服務協會」(American Public Human Services Association)指出，即使證據顯示，SNAP卡數據被遠在數千哩外的人使用，也只有幾個州，如加州、威斯康辛及密西根，願意動用州府的錢，恢復被盜的SNAP福利。華府也會彌補SNAP被害人。

然而據通報，側錄盜刷不止上述地區。農業部表示，單在麻州 ，由6月到11月就有逾5000糧食券援助計畫受益戶被偷走超過160萬元。

麻州法律改革機構(Massachusetts Law Reform Institute)資深律師貝姬‧葛溫(Betsy Gwin)表示，最低收入的消費者的SNAP卡沒有跟信用卡、簽帳卡等預付卡持有人一樣，享有同樣的保護權利，這沒有道理；她的機構已代被側錄受害人向州方提起集體訴訟，讓被盜走的福利能夠恢復。