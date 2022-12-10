曾穿「彩虹衣」被拘 美記者報導世界盃當下突昏倒不治

美國資深足球記者瓦爾10日在報導阿根廷與荷蘭的比賽時突然昏倒，雖被立即送到醫院搶救，但仍不治，死因尚未公布。(美聯社)

卡達世界盃 發生令人沮喪的事件，美國資深足球 記者瓦爾(Grant Wahl) 10日在報導阿根廷與荷蘭的比賽時突然昏倒，即時被送到醫院搶救可惜不治，得年48歲，死因仍未公布。

事發在盧賽爾體育場(Lusail Stadium)，當時正是阿根廷與荷蘭比賽的加時階段，瓦爾坐在記者席採訪期間突然倒下，旁邊的記者紛紛施以援手。

英國資深體育記者拉德尼奇(Keir Radnedge)說，緊急人員反應迅速，馬上在現場為他急救約30分鐘，然後用擔架把他抬走。

世界盃組委會的聲明說，瓦爾被送往多哈的哈馬德總醫院(Hamad General Hospital)搶救，但未透露死因。組委會正在與美國駐卡達大使館及相關單位保持聯繫，確保送返遺體的過程符合家屬意願。

瓦爾為「體育畫報」(Sports Illustrated)撰稿20多年，之後創辦自己的網站，在美國1994年舉辦世界盃後積極向美國公眾推動足球運動，並以批判的眼光審視國際足聯(FIFA)而贏得知名度，他倒在足球場上可說是對足球運動「死而後已」。

他在2011年試圖角逐國際足協主席，挑戰爭取連任的時任主席布拉特(Sepp Blatter)，後者於2015年被揭發涉及1億元的賄賂醜聞。而瓦爾最終未獲提名。

瓦爾出事前曾在推特貼文透露過去三周睡眠不足，工作壓力大；又說在美國與荷蘭的比賽當晚，過去10天的感冒加重，胸部承受新的壓力及感到不適。

死訊傳出後，妻子岡德(Celine Gounder)大表震驚之餘，又在推文感謝丈夫的「足球大家庭」以及朋友們伸出援手。她是紐約大學醫學 院副教授及醫院的主治醫師、也是CBS新聞撰稿人。

美國足協在聲明中讚揚瓦爾對足球的熱情，致力提升美國體育界的形象，協助推動人們對足球的興趣發揮了重要作用。

國際足聯主席因凡蒂諾(ianni Infantino)說，瓦爾對足球的熱愛是巨大的，所有關注世界盃比賽的人都會懷念他的報導。