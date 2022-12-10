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眾院委員會：FTX前執行長13日將出席聽證會

眾院委員會：FTX前執行長13日將出席聽證會

中央社華盛頓9日綜合外電報導
班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）接受ABC獨家訪問視頻截圖。(美聯社)
班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）接受ABC獨家訪問視頻截圖。(美聯社)

美國聯邦眾議院金融服務委員會今天說，已聲請破產加密貨幣交易所FTX的創辦人暨前執行長班克曼-佛里特13日將出席委員會聽證會。監管當局正調查他在FTX倒閉中扮演的角色。

眾院金融服務委員會為了調查FTX破產案而召開一場聽證會，委員會主席華特斯（Maxine Waters）昨天告訴路透社，如果班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）不同意出席聽證會，她準備傳喚他。

眾院金融服務委員會今晚發布聲明表示，它將在13日聽取班克曼-佛里特與FTX新任執行長芮伊（John Ray）的證詞。

班克曼-佛里特今天在推特（Twitter）發文說：「我仍然沒辦法取得我大部分的資料，無論是工作上或私人的資料。所以我能夠說的東西有限，我能幫忙的程度無法如我所願。」

「不過，既然委員會仍認為我能提供協助，我也願意在13日作證。」

眾院委員會表示，這場現場與遠距混合聽證會，排定美東時間13日上午10時舉行。

2名知情人士告訴路透社，近幾周美國當局與FTX的投資人及可能投資人接觸，尋求提供資訊。美國檢方與監管單位尚未指控班克曼-佛里特任何罪行。

FTX遭到交易人3天內從平台撤資60億美元，以及對手交易所幣安（Binance）放棄紓困交易後，在11月聲請破產，班克曼-佛里特並卸任執行長。

彭博（Bloomberg News）今晚報導，司法部官員本周與法院指派的FTX監管人會面，以調查FTX在德拉瓦州聲請破產，約莫同時是否有數億美元資金不當轉移到FTX總部所在地巴哈馬（Bahamas）。

FTX與司法部皆尚未回應路透社的置評要求。

破產 眾院 司法部

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