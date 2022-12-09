恐龍熱退燒？暴龍遺骸估價2000萬 僅拍出610萬

工作人員組裝Shen的遺骸。(路透)

以往拍賣 紀錄顯示，一塊長頸恐龍 尾骨就可賣到8000元，劍龍尾骨可賣到2萬元，一顆暴龍牙齒甚至以喊到10萬元。蘇士比拍賣公司預估，整隻暴龍骨骸應可賣得1500萬至2000萬元，但9日的拍賣卻以610萬元落槌，這表示恐龍熱開始退燒了嗎？

紐約這場恐龍拍賣會之前，香港佳士得(Christie's)臨時取消了一隻體型更大的暴龍拍賣，原本也預估可以1500萬、甚至2500萬元的價格賣出，但卻遭人質疑其中真正骸骨的比例，佳士得決定喊停。

藝術品顧問勒文(Todd Levin)說，佳士得拍賣品的行情崩跌，增添了化石類商品市場的 「不確定」感。「信心是這行的基礎，如今看來，大家對這行的信心很低。」

今年稍早，恐龍化石在各大拍賣行的行情節節看漲，一隻恐爪龍的骨骸，佳士得就以1240萬元賣出，蘇士比也賣出了一隻蛇髮女怪龍(Gorgosaurus)，得款610萬元。

佳士得這隻綽號為「沈」(Shen)的暴龍樣本，是由一匿名人士委託拍賣，遭人質疑的是，擬拍賣的整隻骨骸，其中有多少是從別隻恐龍身上複製過來的。要架起全隻恐龍遺骸，殘缺部分拿別隻的來仿製補齊，是這行的「常規。」

用來填補「沈」的複製骨骸，是根據另隻一更有名的「史坦」恐龍樣本翻模。兩年前，佳士得以3180萬元的天價賣出史坦，轟動一時，也為恐龍骨骸的行情掀起熱潮。

蘇士比說，9日賣出的暴龍，綽號「麥西莫斯(Maximus)，缺漏的部分是委託人用他另一隻暴龍的樹脂骸骨模型補齊的，買方事先已被告知，頭蓋骨39塊有30塊是真骨，買到的人可拿到一副「真骨假骨配置圖」，真骨用顏色標出，因此，哪一顆牙齒是真，哪一顆是假，一眼即可看出。

這具重約200磅的暴龍遺骸，在南達柯塔州西北部私人土地被發現掘出。那一帶不時可發現恐龍化石。

學界不少人擔心，該屬於博物館 的人類共同遺產落入私人收藏，不是好現象。但負責9日拍賣的蘇士比科學與大眾文化部主任哈頓(Cassandra Hatton)說，資本主義社會就是這樣運作的，也許這些東西會暫時落入私人手中，「我想，終究會流入博物館。」