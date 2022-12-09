乳房保住了…乳癌患者 可選擇小規模切除腫瘤

隨著更靈敏的成像技術出現，乳癌患者毋須切除整個乳房。(本報檔案照)

最新研究顯示，隨著更靈敏的成像技術出現，近年來有許多被發現乳房內有兩或三個乳腺腫瘤 的女性患者，可以透過乳房腫瘤切除術(lumpectomy)來切除腫瘤，毋須切除整個乳房。

過去醫界常要求罹患多發性乳腺癌的女性患者切除整個乳房，梅奧診所(Mayo Clinic)研究人員為探究此教條是否仍然正確，追蹤了近200名有兩或三個乳腺腫瘤並且接受乳房腫瘤切除術的女性患者，她們的年齡從40歲到87歲不等，乳房腫瘤小於5厘米，且與正常乳腺組織距離2到3厘米。

結果發現，五年後，參與研究的患者只有3%癌症 復發；與之前針對體內只有一個乳腺腫瘤且接受乳房腫瘤切除術的患者進行的研究相較，比例相似。

前述研究獲得美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)支持，9日在聖安東尼奧乳腺癌研討會(San Antonio Breast Cancer Symposium)中進行討論。並未參與研究的佛羅里達州坦帕市莫菲特癌症中心(Moffitt Cancer Center in Tampa)外科醫生科拉克(John Kiluk)表示，「這項研究令人矚目，絕對讓此領域向前邁出一步。」

乳房腫瘤切除術的好處包括：恢復更快且美容效果更好。領導這項研究的梅奧診所醫生鮑伊(Judy Boughey)指出，目前沒有針對此類患者的手術 指南，但已有一些醫生將乳房腫瘤切除術作為選項。「此研究可以讓接受這種手術的患者感到更寬慰自在，」鮑伊說：「有兩或三個腫瘤的患者也可以詢問自己的外科醫生，是不是一定要進行乳房切除術，能否保住乳房？」

這項研究顯示，手術前接受過核磁共振檢查(MRI)的女性表現最好，代表核磁共振掃描可能有助外科醫生更徹底過濾癌症。

鮑伊表示，此項研究是開啟未來更多相關研究的一環，希望能透過「適當調整」癌症治療作法，避免過度治療和不必要的副作用。