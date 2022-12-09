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將領17.4萬高薪…首位Z世代國會議員買公寓竟遭拒

將領17.4萬元高薪…首位Z世代國會議員 買公寓竟遭拒

編譯周芳苑／綜合9日電
第一位Z世代國會議員、來自佛州的弗羅斯特。(Getty Images)
第一位Z世代國會議員、來自佛州的弗羅斯特。(Getty Images)

全美第一位Z世代國會議員、來自佛州的弗羅斯特 (Maxwell Frost) 想要在華府買一套公寓，卻因為信用「非常糟糕」而困難重重，損失申請費。

這位25歲的新科民主黨眾議員，就職後每年可領取17萬4000元薪資，也算得上是高薪一族，可是他過去一年半為支應競選辦公室運作而債台高築，以致信用評分被拖累。弗羅斯特投入競選三個月後，就不得不兼差優步司機以支付帳單和食物。

弗羅斯特8日推文談起在全美最昂貴城市之一的華府找公寓所遇到問題，指出「這裡不適合還沒賺到錢的人。」

弗羅斯特的困境顯示，年輕或其他苦苦掙扎的新國會議員搬到昂貴城市工作時所面臨的挑戰，在未開始領取政府薪資前恐無足夠財力買房。

弗羅斯特的競選經理拉塔(Kevin Lata)表示，弗羅斯特會繼續找公寓，已收到 100 多個臨時住房建議，包括在推特上收到世界著名廚師安德烈斯(Jose Andres)和加州民主黨眾議員戈麥茲(Jimmy Gomez)的提議。戈麥斯推文說，弗羅斯特也許可以在他與佛州民主黨眾議員索托(Darren Soto)合住公寓裡的沙發上擠一擠。

弗羅斯特回憶，曾是史上最年輕國會議員的紐約民主黨眾議員奧卡西奧-科爾特斯 (Alexandria Ocasio-Cortez) ，2018 年29 歲首次當選時也遇到類似問題，開始領薪資之前買不起華府公寓。

奧卡西奧-科爾特斯強調許多國會議員的財富，並質疑假如他們未曾經歷同樣的生活掙扎，如何公平代表勞動人民？

弗羅斯特是具有古巴血統的黑人，倡導槍支安全和「全民醫保」 (Medicare for All)，得到參議員桑德斯(Bernie Sanders)和沃倫(Elizabeth Warren)等進步派領袖支持；他接替前眾議員戴明斯(Val Demings)的席次，在佛州民主黨勢力深厚的第 10 國會選區勝出。

眾議員 民主黨 佛州

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