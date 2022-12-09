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亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

記者顏伶如／即時報導
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。(美聯社)
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。(美聯社)

民主黨才剛在下一屆參議院取得51席多數，亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日上午便拋出退黨消息。席納瑪在「亞利桑納共和報」(The Arizona Republic)撰文寫道，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。

席納瑪在「亞利桑納共和報」文中寫道：「我加入越來越多拒絕政黨政治的亞利桑納州民眾，在此宣布我獨立於破碎的華府黨派體系之外。」

紐約時報報導分析，2024年將面臨連任選舉考驗的席納瑪，其實已經在民主黨內遇到出現挑戰者的壓力。過去兩年來，立場為中間派的席納瑪經常與參院民主黨團推動政策意見相左，由於兩黨在參院各占50席，她的反對多次導致法案卡關。

報導指出，消息人士透露，參院民主黨團國會助理透露，席納瑪8日已向參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)告知退黨決定，也對舒默表示將保留目前的委員會席次，因此民主黨在下屆會期還是擁有51席多數。

席納瑪在文中指出：「變成無黨派人士不會改變我在參院的工作，我為亞利桑納州的服務維持不變。」席納瑪並未透露是否循同為無黨籍的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)模式，參與民主黨團運作。

Politico新聞網站報導，席納瑪受訪時說，她並不會加入參院共和黨團，退出民主黨並未改變她的理念與投票傾向。

拜登政府上台後推動的多項重大改革，例如增加富人稅，由於席納瑪與另一位民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)，導致法案難產。

席納瑪在「亞利桑納共和報」文中寫道，不管是哪一個政黨，自認「從來都沒有完全適合」，兩黨如今都被「最大聲、最偏激的聲音所主導，正在走向邊緣」。

民主黨 參院 參議員

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