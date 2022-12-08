最後一架飛機華州出廠「空中女王」波音747永久停產

世界許多國家元首都指定波音747作為專機，其中能見度最高的當屬美國空軍一號。(美聯社)

有人嘲笑她是「鯨魚」，大部分人稱她為「巨無霸」(Jumbo)，但對許多航空迷而言，她是永遠的「空中女王」。最後一架波音747，型號Boeing 747-8F型全貨機，於6日晚間離開位於華盛頓州 艾佛瑞特市(Everett)的工廠，運作超過半世紀的生產線將從此關閉。

54年前，第一架波音747即在這座工廠誕生，此後又有1573架同型飛機陸續從這裡推出，飛向藍天。波音747的第一位客戶是已停業的泛美航空(Pan Am)；最後一位主顧則是貨運業者亞特拉斯航空(Atlas Air)。

波音747是全球第一款雙走道、雙層甲板的廣體客機，三種等級客艙合計可載送超過400名旅客，全經濟艙構型甚至可達到破紀錄的550人。這項世界紀錄保持了30餘年，直到空中巴士A380出現才被打破。正由於如此龐大的載客量，使得機票價格大幅降低，升斗小民也負擔得起出國觀光 的費用，間接促進了全球旅遊業的興盛。

自從投入商業營運以來，上至世界強權領袖、下到喜獲新生的難民，波音747服務過的乘客數以千萬計。但由於科技的進步和燃料價格不斷飆漲，例如波音777等大型雙引擎客機的安全可靠性和成本效益，已經逐漸凌駕四引擎客機。過去十年間，已有許多主要航空公司相繼宣布停止使用波音747載運旅客，客運型波音747更已在2017年停產。

2020年新冠疫情 蔓延全球，國際民航客運幾乎一夕停擺，更是終結波音747客運生涯的最後一根稻草。波音公司於當年7月宣布，兩年後停止生產所有747系列飛機。