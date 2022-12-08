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中國駐美大使秦剛 演講中暗示將卸任返國

記者賴錦宏／即時報導
秦剛應邀出席美中貿委會年度晚宴。（中國駐美大使館官網）
秦剛應邀出席美中貿委會年度晚宴。（中國駐美大使館官網）

中國駐美大使秦剛被視為下一任外交部部長的熱門人選。12月6日，秦剛應邀出席美中貿委會年度晚宴，並獲頒「傑出貢獻獎」。他在演講表示感謝，並開玩笑說：「感謝（美中貿委會）葛士柏主席對我的熱情介紹。但你忘記了一點，你沒有說秦剛大使是『戰狼』。」引起哄堂大笑。

據港媒報導，並在演講中暗示自己將返國。他表示，這個獎項是對他本人的信任和榮譽。「天下沒有免費的晚餐，看來是美中貿委會希望我在促進兩國經貿關係方面做得更多吧。我也願意這麼做。在美工作這500天來我同美工商界保持了密切交往，收獲了很多友誼，感謝大家對我工作的支持和幫助。」

兩國工商等各界人士600多人現場或在線參加了本次活動。秦剛說，近半個世紀以來，中美經貿關係是兩國關係的壓艙石和推進器。如今，作為世界前兩大經濟體，中美需要合作且能夠合作的空間更大了。中國不願看到地球氣溫升高，但非常希望看到中美合作「升溫」。絕不能使壓艙石減少分量，讓推進器失去動力，而是要加力賦能，推動中美關系這艘巨輪不偏向、不失速，穿越風雨，一路向前。

他說，有人認為中國將從開放走向封閉，這完全沒有根據，中國開放的大門沒有理由也決不會關上。

秦剛說，11月以來，中國進一步優化疫情防控措施，包括放寬入境旅客防疫規定、取消入境航班熔斷機制、減少入境人員隔離管控期限等。對於封控措施，要求快封快解，應解盡解。各級政府想方設法服務企業需求，全力保障經濟運行。會在科學精準防控基礎上，繼續動態調整相關措施，進一步便利中美商業和人員往來。

秦剛 疫情 防疫

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