TikTok遭德州公部門封殺 多州國安考量禁令連發

美國近來愈來愈多州禁止在公部門的裝置使用TikTok（國際版抖音），德州成為最新一個採取這類措施的地方。（美聯社）

美國近來愈來愈多州禁止在公部門的裝置使用TikTok （國際版抖音），德州 成為最新一個採取這類措施的地方，理由是這個短影音平台可能分享資料給中國政府，引發國安疑慮。

衛報報導，德州州長艾柏特7日下令該州政府機構的裝置禁用TikTok，加入南達科他州、南卡州、馬里蘭州的行列，這幾個地方過去一周相繼禁止政府裝置使用這款應用程式（App ）。

在這項命令下，各局處首長被要求立即禁止部屬在任何政府核發的裝置下載和使用TikTok，包含手機、筆電、平板、桌機，以及其他可以上網的裝置。

艾柏特在給各局處首長的信中說：「TikTiok從用戶蒐集大量資料，包含時間、地點、以及他們如何進行網路活動，並將這些可能的敏感資訊提供給中國政府。」

這封信另指出：「儘管TikTok聲稱該App取得的美國數據會儲存在美國境內，但該公司先前向美國國會承認，中國的員工有辦法獲取美國的數據。而且有報導指出，字節跳動計畫用TikTok來監控個別美國公民的位置資訊。」

這封信也提到北京當局2017年通過的國家情報法規定，該國企業被要求協助配合當局的情報工作，包含數據分享。這封信談到，TikTok的演算法，已對中國共產黨覺得政治敏感的主題進行審查，包含天安門事件。

此外，艾柏特宣布一項該州公共安全部和資訊資源部的聯合行動，以便在明年1月15日之前，因應TikTok對個人裝置造成的「脆弱性」。

多個共和黨執政的州，都實施類似的TikTok禁令，印第安納州檢察長羅基塔（Todd Rokita）更進一步起訴TikTok，指控該平台在不當內容層級與消費者資訊安全上，誤導了用戶，特別是孩童。

羅基塔在訴狀中說，僅管TikTok稱對13歲以上的用戶是安全的，但卻讓年輕用戶可以取得該App擁有的「色情、不當內容」，而且「無止盡持續，不分晝夜，讓TikTok從中牟利，賺取美國消費者的數十億美元」。