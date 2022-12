甫參訪台積亞州新廠 拜登推文：聯邦投資吸引私企投資

拜登 總統6日參訪台積電 (TSMC)位於亞利桑納的新廠首部機台進廠典禮,他翌日推文表示,聯邦投資 拋磚引玉,不僅吸引私人企業投資也創造工作機會。

拜登與商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)7日在推特(Twitter)發文寫道,「聰明的聯邦投資吸引私人企業投資,創造工作甚至新產業,展現我們攜手並進,這也是昨日(6日)產業領袖會談的內容。」

Smart federal investment attracts private sector investment. It creates jobs and even new industries, and demonstrates we’re all in this together.



That’s what yesterday’s sit-down with industry leaders was about. pic.twitter.com/1H4MjW5F6T