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甫參訪台積亞州新廠 拜登推文：聯邦投資吸引私企投資

編譯陳韻涵／綜合7日電
台積電亞利桑納廠6日上機典禮後，拜登總統(左)與台積電董事長劉德音(右二)、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳(左二起)、蘋果公司執行長庫克等在休息室聊天。(取自拜登總統推特)
台積電亞利桑納廠6日上機典禮後，拜登總統(左)與台積電董事長劉德音(右二)、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳(左二起)、蘋果公司執行長庫克等在休息室聊天。(取自拜登總統推特)

拜登總統6日參訪台積電(TSMC)位於亞利桑納的新廠首部機台進廠典禮，他翌日推文表示，聯邦投資拋磚引玉，不僅吸引私人企業投資也創造工作機會。

拜登與商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)7日在推特(Twitter)發文寫道，「聰明的聯邦投資吸引私人企業投資，創造工作甚至新產業，展現我們攜手並進，這也是昨日(6日)產業領袖會談的內容。」

拜登更早之前的推文列舉民間企業投資，他寫道：「美光(Micron)投資1000億元在雪城(Syracuse)建造晶片廠，英特爾(Intel)在哥倫布(Columbus)投資200億元，IBM在波基普西(Poughkeepsie)投資200億元，台積電在鳳凰城投資400億元。」

台積電位於亞利桑納州鳳凰城的晶圓廠區6日舉行移機典禮，除拜登親自出席之外，商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、亞歷桑納州州長杜西(Doug Ducey)、該州國會參議員凱利(Mark Kelly)與鳳凰城市長等官員、議員也到場祝賀。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)、超微(AMD)執行長蘇姿丰、輝達(Nvidia)共同創辦人暨執行長黃仁勳等人也特別與會，慶祝台積電首批設備移機成功。

台積電亞利桑納廠6日上機典禮後，拜登總統(後)與台積電張忠謀創辦人(左一)、超微...
台積電亞利桑納廠6日上機典禮後，拜登總統(後)與台積電張忠謀創辦人(左一)、超微執行長蘇姿丰(左二)、商務部長雷蒙多(右，著紅衣)、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳、蘋果公司執行長庫克等人在休息室繼續討論。(取自拜登總統推特)

▼美台合力 打造高能晶片

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

投資 拜登 台積電

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