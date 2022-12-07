華郵：民主黨加強力道調查庫許納家族企業交易

前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(Jared Kushner)。美聯社

華盛頓郵報7日報導，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納 (Jared Kushner)擔任公職期間，是否利用自己對美國波灣地區政策的影響力圖利家族事業，民主黨 主導下的參眾兩院委員會現正加強力道擴大調查。

參議院財政委員會(Senate Finance Committee)主席民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)與眾議院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)民主黨籍主席梅隆尼(Carolyn Maloney)5日晚間聯合發函國務院及國防部，要求提供「庫許納不當影響美國稅務、貿易、國家安全等政策是否導致私人獲利且構成利益衝突的證據」。

報導指出，信件內容顯示，國會調查重點鎖定庫許納與父親查爾斯‧庫許納(Charles Kushner)如何為家族企業擁有的紐約第五大道(Fifth Avenue)41層樓辦公大樓紓困。

「庫許納企業」(Kushner Companies)2007年以18億美元手筆，買下紐約市第五大道666號辦公大樓，卻因此導致財務虧空。華盛頓郵報報導，「庫許納企業」2018年與加拿大「布魯克菲爾德資產管理公司」(Brookfield Asset Management)達成交易，「布魯克菲爾德資產管理公司」以12億元取得長達99年的租賃企約，原本隔年便將面臨貸款違約的「庫許納企業」，因此避過財務危機。

由於「卡達投資 局」(Qatar Investment Authority)是「布魯克菲爾德資產管理公司」的主要股東，民主黨國會議員過去幾年一直設法調查庫許納是否利用白宮資深顧問職位干預美國對卡達的外交政策。

魏登與梅隆尼在信中表示，已經擴大「庫許納企業」的調查行動，要求國務院與國防部交出相關信件往來與檔案資料，以便釐清庫許納在美國中東政策的扮演角色，是否影響了第五大道辦公大樓獲得紓困。

庫許納父子並未回應華盛頓郵報的採訪要求。2005年，遭控逃漏稅等罪名的查爾斯‧庫許納被判有罪，坐牢期間家族事業交棒給兒子。庫許納賣掉家族集團擁有的多棟新澤西州公寓，還以18億元買下第五大道辦公大樓，當時成交金額創下美國辦公大樓最貴交易紀錄。

雖然庫許納聲稱買下第五大道辦公大樓是一筆很棒的投資，但購買時間點卻在2007年房地產泡沫爆發前。

報導指出，庫許納出任白宮資深顧問後暫時離開家族企業，但同一時間裡還是持有價值在1億3200萬元至4億700萬元之間的房地產。庫許納為美國擬訂中東政策之際，查爾斯‧庫許納2017年4月與卡達財政部長會面討論第五大道辦公大樓。

前總統川普任期結束之前，查爾斯‧庫許納獲得特赦，庫許納則前往波灣地區為解除卡達經濟制裁磋商。川普卸任之後，庫許納成立的私人投資公司獲得沙烏地阿拉伯「公共投資基金」(Public Investment Fund)挹注20億元，「公共投資基金」負責人是沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)。