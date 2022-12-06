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拜登奈米、nono分不清？台積致詞玩繞口令還感謝張淑芬

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登6日出席台積電亞利桑那州新廠移機典禮時致詞。（美聯社）
美國總統拜登6日出席台積電亞利桑那州新廠移機典禮時致詞。（美聯社）

美國總統拜登6日出席台積電在美新廠的移機典禮，在致詞時除了大肆宣揚美國製造與創造高薪工作外，也展現了幽默。他不但在提到晶片製程的3奈米時大玩繞口令，開了蘋果執行長庫克的玩笑，也提到她與台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬的過往淵源。

拜登在致詞中似乎顯示出他對晶片製程的術語「奈米」（Nano）不太明瞭。他在致詞時表示：「台積電將在鳳凰城蓋第二座晶圓廠—3奈米晶片。晶片是3奈米的—你們知道我在說什麼。奈米，no-no，我不懂啦（Nano, no-no，I don't know）。」

他說，這些是地表上最先進的晶片，「這些晶片將做為iPhone和MacBook的動力，庫克可以為證。」

影音來源：Sky News Australia YouTube

拜登在致詞一開始時感謝台積電董事長劉德音與台積電的每個人，尤其是在1987年創辦台積電的張忠謀。拜登接著特別提到他與張淑芬的淵源，也就是張淑芬曾在他競選參議時的團隊中工作。

拜登表示：「我和你們說，相不相信，蘇菲（張淑芬）曾經在我參選參議員時我的第一個參議員競選陣營工作。真實的故事。所以我欠這家公司很多。」

另外，拜登也在致詞時跟庫克開了小玩笑。他說：「蘋果的庫克。你在哪裡？他買了一些這些小晶片，而他是這些裝備的一個小客戶，（台下笑），占了他們25%至35%那樣。我希望他們對你好。」

晶片 拜登 台積電

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