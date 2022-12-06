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飛機上鬧事 克利斯蒂外甥女被捕…又咬又踢傷6警

編譯孫梁／即時報導
一名25歲婦女感恩節當天一早在飛機上鬧事又致六警受傷而被捕，據信她是前新澤西州長克里斯蒂(圖)的外甥女。（美聯社）
一名25歲婦女感恩節當天一早在飛機上鬧事又致六警受傷而被捕，據信她是前新澤西州長克里斯蒂(圖)的外甥女。（美聯社）

路易斯安納州紐奧良市網站(NOLA.com)報導，據信是前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)之外甥女的一名25歲婦女，感恩節當天一早被捕，因她在飛機上鬧事，且在被捕過程中又咬又踢，造成六名警員受傷。

新州傑佛遜郡(Jefferson)警長辦公室的警官瑞瓦德(Jason Rivarde)向福斯新聞(Fox News)證實，香濃·艾普斯坦(Shannon Epstein)感恩節早晨6時許在紐奧良的阿姆斯壯(Louis Armstrong)國際機場搭乘飛往新州的精神航空公司（Spirit Airlines）班機，因在飛機上鬧事，原本已在跑道滑行的飛機被迫返回閘門，艾普斯坦被帶下飛機和被捕。

瑞瓦德說：「艾普斯坦向一個她認為是拉美裔的家庭質問，他們有沒有走私古柯鹼，後來脾氣越來越火爆，干擾別人。警員過來問話時，她顯得極不耐煩，被捕期間導致六名警員受傷，包括咬一名警員的手臂和踢一個警員的襠部。」瑞瓦德說，艾普斯坦最終以手銬銬在輪椅上帶離現場。

瑞瓦德沒有證實艾普斯坦是克利斯蒂的外甥女，但表示「她不斷強調，警員會因為她的家庭關係而丟掉工作和被捕」。

艾普斯坦以無視禁令繼續留在飛機上、武力抗警和多項毆打警員的罪名被逮捕和關押，但交保釋金1萬750元後當天獲釋。

瑞瓦德表示，此類控罪的入監照片不會對外公布。

艾普斯坦 新州 新澤西州

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