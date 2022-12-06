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密大華裔教授性侵未成年少女案 陪審團裁決無罪

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密大華裔教授性侵未成年少女案 陪審團裁決無罪

特派員黃惠玲／即時報導
陳明建為安娜堡密西根大學電機工程與電腦科學系教授。(密大臉書)
陳明建為安娜堡密西根大學電機工程與電腦科學系教授。(密大臉書)

安娜堡密西根大學電機工程及電腦科學系華裔教授陳明建(Ming-Chien Chen，音譯)性侵未成年少女案，5日由陪審團做出「一級刑事性侵罪不成立」的無罪裁決，這宗罪成最高可判處無期徒刑的訴訟，依照法律不得上訴；密大表示，已與休帶薪假的陳明建聯繫，並商議未來返校安排。

陪審團從上周一開始，在密州沃什特諾郡(Washtenaw County)第22巡迴法院，聽取指控陳明建性侵的原告與其他和原告關係密切證人的證詞，同時也聆聽了其他證人談到對陳明建指控的調查情況。陪審團於2日起舉行討論，最終在5日下午宣布，全體陪審員一致達成陳明建無罪的裁決。

根據法院文件，原告為一名現年13歲的少女，她陳述於2017年4月1日起(當時原告年僅10歲)，陳明建對她有不當行為，並多次性侵她，原告少女去年在法庭上的證詞顯示，少女一家與陳明建一家熟識多年，陳明建並義務擔任她與另外四名孩子的機器人設計團隊的指導老師，在此期間，少女從來沒有向任何人提過有關遭到陳不當碰觸、甚至性侵的情形。

直到這名有強迫症病史的女童，因一次自殺送到外州療養院接受身心治療時，突然向家人表示陳明建會觸摸她的背部讓她感到不舒服，之後更描述到陳明建家中練習設計機器人時，在陳的家中二樓房間遭性侵。

這宗訴訟讓陳明建面臨一級刑事性侵罪的控罪，由於受害者年齡不到13歲，一旦罪成最高可判處終身監禁。

該案助理檢察官瑞瑟爾(Amy Reiser)向密大校報「密西根日報」表示，由於憲法禁止一罪不二審，因此她不能對陪審團的判決提出上訴，瑞瑟爾說，判決結果令人失望，但檢方尊重陪審團的決定。

陳明建的律師雷曼(Mariell Lehman)則仍未對審判結果發表評論。

密大發言人費茲傑拉德(Rick Fitzgerald)表示，已經知道陳明建教授在沃什特諾郡的判決結果為無罪，「大學尊重陪審團判決，同時也將與陳明建聯繫，考慮下一步的安排」，他說，目前陳建明仍在帶薪休行政假。

陳明建因此宗訴訟案，從2021年年初就開始休帶薪行政假，雷曼表示，陳明建是在2021年1月26日獲知自己被控刑事性侵，「他完全否認這些指控，並與安娜堡警局充分合作，協助他們調查」，雷曼說，陳明建深信真相終將大白，他也十分感謝在過去對他伸出援手並支持他的許多人。

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