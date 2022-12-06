喬治亞州是否還是搖擺州？參議員第2輪投票見分曉

喬治亞州是否還是搖擺州(swing state)，6日的聯邦參議員第二輪投票將見分曉。圖為葛理漢(左)等人為沃克(左二)站台。(美聯社)

喬治亞州是否還是搖擺州(swing state)，6日的聯邦參議員第二輪投票 將見分曉。這場期中選舉延長賽，對於民主黨 、共和黨來說，都有環環相扣的影響。

前總統川普背書的退休運動員、喬州 聯邦參議員候選人沃克(Herschel Walker)，上個月在期中選舉代表共和黨挑戰現任民主黨籍喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)，但兩人得票率都未跨越50%門檻，依照喬州法律自動啟動第二輪投票。

有線電視新聞網(CNN)6日報導分析，期中選舉過後，民主黨繼續掌控參院的態勢已經明朗，喬州決戰對於民主黨來說，代表著能否進一步鞏固多數實力；喬州參議員席次也牽動2024年總統大選，如果喬州仍是既非藍州也非紅州的搖擺州，兩黨將為2024年進一步搶攻喬州。

2020年大選過後，喬州修改選舉法規，推出縮減提早投票(early voting)天數等限制措施，但兩邊陣營與各自側翼團體對這場聯邦參議員選舉投注經費依然毫不手軟。CNN報導指出，喬州選民對第二輪投票參與度頗高。

CNN分析，沃克與沃諾克再次對決，6日投票結果的五大看點包括：

選民參與度是冷是熱

過去幾州，共和黨籍喬州選務官員多次表示，提早投票的情形頗為踴躍，甚至打破單日投票的最高人數紀錄，創下35萬人在選舉日前到投票所提早投票的盛況。不過，若與2021年相比，喬州參議員第二輪投票的提早投票人數，可能出現減少。受到喬州修改選舉辦法的影響，第二輪投票除了提早投票天數減少，選民繳交通訊選票(mail-in ballots)的天數同樣縮短。

民主黨能否在參議院成為真正多數

2020年選舉結果，兩黨在參院各拿50席，副總統賀錦麗成為關鍵一票。如果沃諾克連任成功，民主黨在參院將有51席，不必再為權力分享的磋商、協議而傷腦筋。根據廣告資訊市場調查機構AdImpact統計，民主黨在第二輪投票的廣告經費高達5510萬元，遠遠超過共和黨的2580萬元。

川普背書候選人的最後一份成績單

川普背書的絕大多數候選人在期中選舉紛紛落敗，沃克如果鎩羽而歸，川普挑選候選人的能力將再度遭到看壞。已經宣布角逐2024年大選的川普，面臨黨內挑戰的壓力也將升高，沃克選舉失利將讓某些共和黨人更有理由要求尋找除了川普之外的領導人。

共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)對待沃克態度轉變

坎普在期中選舉爭取連任，競選期間刻意與沃克保持距離。連任成功之後，與川普關係不佳的坎普，對待沃克的態度轉變，開始參加沃克的造勢場合。CNN報導分析，如果沃克勝選，坎普在第二輪投票的直接參與輔選，將可以被記上功勞。

喬治亞州是否還是搖擺州

如果沃諾克連任成功，對民主黨而言如同吃下定心丸。相對的，倘若沃克勝選，僅管先前競選期間連續出錯，最後還是證明共和黨在喬州的龐大實力。