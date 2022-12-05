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馬斯克「腦機」Neuralink遭聯邦調查 涉濫做動物實驗

編譯葉亭均／即時報導
馬斯克旗下的腦機介面公司「Neuralink」面臨聯邦調查，原因是粗濫進行動物實驗，可能違反動物福祉。（路透）
馬斯克旗下的腦機介面公司「Neuralink」面臨聯邦調查，原因是粗濫進行動物實驗，可能違反動物福祉。（路透）

根據路透見到的文件與消息人士透露，馬斯克旗下的神經科技和腦機介面公司Neuralink正在接受聯邦調查，原因是可能違反動物福祉。Neuralink內部員工抱怨倉促進行動物試驗，造成不必要的痛苦和死亡。

Neuralink正在開發一種大腦植入物，希望可協助癱瘓者再次行走並治療其他神經疾病。知情人士說，農業部的督察長是在近幾個月啟動這項聯邦調查，調查聚焦是否違反動物福利法（Animal Welfare Act），該法律規定研究人員應該如何對待與測試某些動物。

根據路透見到Neuralink的數十份文件，以及對20多位現任和前任員工的訪談，愈來愈多員工對於Neuralink進行的動物試驗感到不滿，包括抱怨執行長馬斯克施壓加速開發，導致實驗馬虎進行。這類失敗的測試必須重複進行，增加了被試驗和殺死的動物數量。該公司的文件包括沒有回報的訊息、錄音檔、電子郵件、簡報和報告。

馬斯克和其他Neuralink的主管沒有回應置評請求。

路透無法判斷上述聯邦調查的整體範圍，也無法判斷是否涉及在路透訪問員工時所指稱的動物試驗問題。農業部督察長發言人拒絕置評。法規不會具體規定企業在進行研究能使用多少動物數量，並且給予科學家很大的餘裕空間來決定何時以及如何使用動物實驗。

路透報導說，依據所見紀錄，整體而言，Neuralink在2018年展開實驗以來，已殺死約1500隻動物，包括超過280頭羊、豬與猴子。消息人士說，這數據只是粗略估計，因為該公司沒有精準紀錄測試和殺死的動物數量。 Neuralink還使用老鼠進行研究。

動物死亡總數不必然代表Neuralink是違反規定或標準的研究程序，但Neuralink的現任和前任員工表示，死亡的動物數高於其所需，原因是馬斯克要求加快研究，而失敗的動物測試歸咎於在高壓環境下進行測試的員工準備不足。

員工舉例形容馬斯克給予的壓力。例如在今年稍早，馬斯克轉寄一篇新文章給員工，顯示瑞士研究人員開發出一種電子植入物，協助一名癱瘓人士再度行走。馬斯克在2月8日太平洋時間清晨6時37分傳訊息給員工說：「我們可以讓人們在生活中再次使用手與行走！」十分鐘後，馬斯克又寫信說：「整體來說，我們就是前進的不夠快。快把我逼瘋了！」

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