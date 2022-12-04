我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

搭檔柯文哲選2024？黃珊珊：他需要什麼就幫什麼

不受通膨影響 Z世代黑五爆空前買氣 分析師：前所未見

編譯陳韻涵／綜合4日電
零售業者指出今年黑五展示Z世代購物爆發力。圖為在加州洛杉磯的亞凱迪亞市購物中心內，消費者黑五購物。(Getty Images)
零售業者指出今年黑五展示Z世代購物爆發力。圖為在加州洛杉磯的亞凱迪亞市購物中心內，消費者黑五購物。(Getty Images)

今年黑色星期五周末最大消費群體來自1997年到2012年出生的Z世代和1980年代出生的千禧世代，他們不受高通膨影響，締造周五空前買氣。

有線電視新聞網(CNN)報導，Z世代是全美成長最快的人口族群，堪比千禧世代。

千禧及Z世代占全美60%

研究公司「柯文股票研究」(Cowen Equity Research)指出，Z世代和千禧世代占當前全美人口的60%，到了2028年會成長至70%。

市調公司NPD的服飾產業分析師克里斯汀‧克拉西-蘇莫(Kristen Classi-Zummo)說：「大量Z世代此次黑五外出購物，年輕消費者湧入購物中心，把黑五當作社交活動，他們提早跟朋友來購物。」

克拉西-蘇莫表示，年輕人在黑五及感恩節周末的年終購物行為令她震驚，「往年前所未見」。

1.2億人假期湧進實體店

今年黑五實體店面的買氣比線上通路佳，「全美零售聯合會」(NRF)估計，超過1億2300萬人在黑五及假期周末造訪實體店，比去年勁揚17%，而網購買氣僅增2%，來到1億3020人次。

整體而言，今年從感恩節到網路星期一(Cyber Monday)的五天假期，創紀錄的1億9600萬人次購物，比去年增加10%。

購物中心業者PREIT在東岸有18個購物中心，證實今年購買主力為Z世代消費者。

頂級Z世代品牌人氣旺

PREIT執行長科拉迪諾(Joe Coradino)說：「黑五周末，每個年齡層的消費者都外出購物，但年輕族群肯定更多，且最強大買氣來自頂級Z世代品牌和時尚百貨。」

克拉西-蘇莫說，「對Z世代而言，這不只是購物，而是與朋友結伴享樂。」

在服飾方面年輕Z世代消費者對品牌的辨識度極高，卻不太在意價錢。

產業專家認為，露露檸檬(Lululemon)等昂貴運動品牌透過抖音TikTok、Instagram等社群平台打造的個人風格效應，成功吸引年輕族群。

露露檸檬的瑜珈褲一件要價120元以上，但Z世代消費者依然趨之若鶩，其他類似的高檔品牌還有Aritzia，中價位品牌則有Garage、Pacsun和Aerie。

克拉西-蘇莫說：「促銷並非吸引這些消費者的主因，20%的18歲到24歲消費者做購物研究前先看社群媒體。」

黑五 社群媒體 黑色星期五

上一則

醫療體系如臨大敵 感恩節後全美新冠住院患者大增

延伸閱讀

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制
醫療體系如臨大敵 感恩節後全美新冠住院患者大增

醫療體系如臨大敵 感恩節後全美新冠住院患者大增
日圓從32年低位反彈 投資人認為日圓貶勢已到轉捩點

日圓從32年低位反彈 投資人認為日圓貶勢已到轉捩點
感恩節效應 灣區新冠病例激增8成 流感和RSV病例也增加

感恩節效應 灣區新冠病例激增8成 流感和RSV病例也增加

熱門新聞

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

2022-11-30 09:07
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

2022-11-29 09:24
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
最新調查顯示，驚爆華人四屍命案的奧克拉荷馬州大麻農場是以非法手段取得許可證；涉嫌開槍的陳武(見圖)已被引渡回奧州。(美聯社)

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

2022-12-02 20:39
學者專家發表各種「末日預言」，2022年紛紛出書論述這個主題，其中不乏對美中關係的討論。 (美聯社)

有那麼嚴重嗎？學者2022紛紛出書拋末日預言

2022-12-02 10:27

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」